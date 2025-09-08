Éxito del Memorial "Carlinos" del Mosconia, con 600 niños jugando al fútbol en Grado durante el fin de semana

La XVIII edición del Memorial Carlinos celebrado este fin de semana en el Marqués de la Vega de Anzo fue de nuevo un éxito de participación y, como siempre, un homenaje lleno de emoción para el niño de Grado fallecido que le da nombre y que fue miembro del Club Deportivo Mosconia. Los ganadores en esta ocasión fueron los equipos alevín e infantil del TSK Roces, que vencieron en esas categorías. En la de cadete se hizo con el título el Mosconia.

Cerca de 600 niños pasaron estos días por el estadio moscón y la cifra total de visitantes en la villa, incluyendo a familias y allegados que los acompañaron para este torneo, fue de unas 3.500 personas, según la estimación de la organización.

El Mosconia destaca el éxito de esta nueva edición del evento, que se "consolida como uno de los torneos mas importantes de Asturias del inicio de la nueva temporada" y también el recuerdo al joven al que se homenajea "que dejó una huella imborrable en la entidad moscona".