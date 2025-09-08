Éxito del Memorial "Carlinos" del Mosconia, con 600 niños jugando al fútbol en Grado durante el fin de semana
La entidad moscona estima que la cita atrajo a más de tres mil personas para disfrutar del torneo y la villa
La XVIII edición del Memorial Carlinos celebrado este fin de semana en el Marqués de la Vega de Anzo fue de nuevo un éxito de participación y, como siempre, un homenaje lleno de emoción para el niño de Grado fallecido que le da nombre y que fue miembro del Club Deportivo Mosconia. Los ganadores en esta ocasión fueron los equipos alevín e infantil del TSK Roces, que vencieron en esas categorías. En la de cadete se hizo con el título el Mosconia.
Cerca de 600 niños pasaron estos días por el estadio moscón y la cifra total de visitantes en la villa, incluyendo a familias y allegados que los acompañaron para este torneo, fue de unas 3.500 personas, según la estimación de la organización.
El Mosconia destaca el éxito de esta nueva edición del evento, que se "consolida como uno de los torneos mas importantes de Asturias del inicio de la nueva temporada" y también el recuerdo al joven al que se homenajea "que dejó una huella imborrable en la entidad moscona".
- La extraña desaparición de un joven en Asturias: su familia lo busca tras el hallazgo de tres maletas suyas en Soto del Barco
- El tendero que no cambia su barrio de Oviedo 'por nada del mundo': 'A la tienda viene gente que era de aquí y ahora vive en otros sitios
- Trágico accidente en Gijón: fallece un motorista de 71 años al salirse de la vía en la autovía Minera
- Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
- Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas
- Condenado un gijonés por agredir sexualmente a la hija de unos amigos en una atracción de feria
- El alcalde de Siero pasará en Eslovaquia el Día de Asturias, acompañando a 300 soldados de Cabo Noval
- La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!