Los Prados cotiza al alza: 1.500 euros por un ternero y 3.000 por una vaca con cría en la feria de Grado

Feria de Los Prados en Grado con muy buenas cotizaciones para el ganado que se comercializó. "Ahora merece la pena trabajarlo más. Estos años se trabajaba lo comido por lo servido, pero ahora los precios están altos", destacó el moscón de Villandás Valentín García, que acudió acompañando a su familia, que tiene vacas.

"Subió todo. Es que subió la carne y los terneros gordos pues subieron también el precio. Y subiendo la carne, el ganado de vida también vale dinero", señaló García, para referirse a que en estos momentos el sector está bien para los que venden. Pero no tanto para los que compran, indica a su lado otro de los asistentes, Miguel Cano, de Pravia, que ve "demasiado" altos los precios.

Como ejemplo de lo que se pagó ayer por las reses en el mercado de Grado, los ganaderos dan aproximaciones. Por una vaca joven con su cría fueron unos tres mil euros. Por un ternero solo, unos 1.500 euros, detallaban en los corrillos de ganaderos que se formaron en torno a una cita que contó con la presencia de doscientas reses procedentes de treinta ganaderías.

Manuel Martínez, de Santianes (Grado), y Mario García, de Tameza (Yernes y Tameza), / P. T.

Para los asistentes fue poca afluencia en comparación con la que había antaño en esta feria moscona. Influye también, indica Valentín García, que "está la feria del Puerto Somiedo y la gente tiró también para allá". Con todo, coinciden los presentes en que lo que sí hay "es mucho movimiento, se está vendiendo y bien", indicó el joven praviano Iker Cano.

Juventud y vocación

Este domingo se vio en Grado mucha juventud y afición a la ganadería. Familias que acudieron al completo, con abuelos, hijos y nietos. Hay relevo y lo confirman los jóvenes Manuel Martínez, de Santianes (Grado), y Mario García, de Tameza (Yernes y Tameza), que posan junto a las reses y las manejan con soltura para colocarlas y hacerse una foto.

La Feria de Los Prados, junto a la de La Caída, esta última unas siete semanas después de la primera, eran hace muchos años citas mosconas muy concurridas según recuerdan los ganaderos. Fueron a menos, como casi todas, destacan estos.

Ahora, el Ayuntamiento de Grado quiere dar un nuevo impulso a todas las ferias del concejo y en el recinto moscón estaban ayer al tanto. "Sí, quieren preparar una de ganado equino", comentaban entre ellos, en referencia al proyecto municipal que en colaboración con el sector está impulsando el concejal José María González Beovidez.

Por la izquierda, Valentín García, Miguel Cano, José Manuel García, José Ramón García e Iker Cano, en Grado. / P. T.

El certamen ganadero local del pasado mayo tuvo este año éxito de participación y el Consistorio está haciendo un esfuerzo económico en concepto de gastos de alimentación por cabeza de ganado y por kilometraje para animar la concurrencia.

Además de las citas de vacuno, Grado cuenta, entre otras, con San Simón, que es un referente en todo el norte de España.