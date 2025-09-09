Ambiente festivo en los colegios de Grado en un inicio de curso cargado de emociones y actividades para el reencuentro y la convivencia
Los centros públicos de Primaria de la villa abrieron sus puertas con música, bailes y juegos cooperativos
Ambiente festivo en los colegios de la villa moscona para iniciar el curso. En el colegio Virgen del Fresno entraron a las aulas con música y todo el profesorado salió a recibir a los niños y niñas con alegría y abrazos para celebrar un reencuentro en una mañana de mucha emociones en un centro que crece en matrícula y que este año sube en 12 alumnos para llegar a los 360. La primera jornada escolar transcurrió entre presentaciones, ubicaciones en las aulas, saludos y conversaciones en torno a cómo ha sido el verano antes de retomar la actividad lectiva que comienza con buen ánimo a juzgar por las caras felices de los que este martes accedían al recinto escolar preparados con sus mochilas y materiales.
El centro es referente en métodos pedagógicos y en proyectos y actividades a lo largo del año, al igual que otro centro de la villa, el Bernardo Gurdiel, que también vivió este martes una jornada muy especial, festiva y de convivencia. El primer día en el Gurdiel estuvo marcado por la mezcla de emociones: desde la alegría de reencontrarse con compañeros y profesorado, hasta la nostalgia por dejar atrás el verano. Tras las presentaciones iniciales en las aulas, los alumnos y alumnas dejaron el material escolar, conocieron al profesorado y compartieron los primeros saludos del curso, destacan en el centro.
Después del recreo, toda la comunidad educativa disfrutó de actividades de acogida "especialmente pensadas para facilitar la integración y reforzar la convivencia". La mañana se llenó de música gracias a un DJ invitado, talleres de pintacaras, juegos cooperativos y bailes de los que disfrutó todo el alumnado.
“Queremos que el alumnado sienta el colegio como un espacio acogedor y cercano desde el primer día, y creemos que esta jornada ha sido un paso importante para conseguirlo”, señalaron desde el colegio Bernardo Gurdiel sobre un comienzo de curso diferente, "cargado de diversión y entusiasmo".
