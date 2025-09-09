La Casa de Cultura de Grado retoma ya los horarios habituales y vuelve a abrir de lunes a domingo

La Casa de Cultura de Grado, que acoge las instalaciones de la biblioteca municipal y el telecentro, entre otras dependencias, retoma su horario habitual hoy martes.

Desde ahora estará abierta de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas de manera ininterrumpida.

El sábado y el domingo el horario de apertura es similar, aunque cierra una hora al mediodía: estos dos días del fin de semana la apertura es de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 20.45 horas.

Este espacio, ubicado en el palacio Miranda-Valdecarzana, alberga también una de las sedes del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, el dedicado a la elaboración de la sidra. Asimismo cuenta con varias salas para exposiciones. Entre las que pueden visitarse desde hoy por la tarde se encuentra "Asturias de mil colores", de María del Roxo.