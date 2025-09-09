La Casa de Cultura de Grado retoma ya los horarios habituales y vuelve a abrir de lunes a domingo
El equipamiento, en el palacio Miranda-Valdecarzana, acoge también la biblioteca municipal y el telecentro
La Casa de Cultura de Grado, que acoge las instalaciones de la biblioteca municipal y el telecentro, entre otras dependencias, retoma su horario habitual hoy martes.
Desde ahora estará abierta de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas de manera ininterrumpida.
El sábado y el domingo el horario de apertura es similar, aunque cierra una hora al mediodía: estos dos días del fin de semana la apertura es de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 20.45 horas.
Este espacio, ubicado en el palacio Miranda-Valdecarzana, alberga también una de las sedes del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, el dedicado a la elaboración de la sidra. Asimismo cuenta con varias salas para exposiciones. Entre las que pueden visitarse desde hoy por la tarde se encuentra "Asturias de mil colores", de María del Roxo.
- La extraña desaparición de un joven en Asturias: su familia lo busca tras el hallazgo de tres maletas suyas en Soto del Barco
- El tendero que no cambia su barrio de Oviedo 'por nada del mundo': 'A la tienda viene gente que era de aquí y ahora vive en otros sitios
- Trágico accidente en Gijón: fallece un motorista de 71 años al salirse de la vía en la autovía Minera
- Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
- Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas
- Condenado un gijonés por agredir sexualmente a la hija de unos amigos en una atracción de feria
- El alcalde de Siero pasará en Eslovaquia el Día de Asturias, acompañando a 300 soldados de Cabo Noval
- La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!