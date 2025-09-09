El Grupo Montañero Moscón celebró el día del socio con una ruta y una comida de hermandad
Más de 130 personas asistieron a la cita, que contó con la actuación de "Azahara Solista"
P. T.
Grado
Más de 130 socios asistieron a la fiesta del socio del Grupo Montañero Moscón celebrada este lunes, coincidiendo con el Día de Asturias. Hubo una comida de hermandad en el Bambú y actuó Azahara Solista. Antes, tuvo lugar una ruta en el entorno de Grado, de unos 7,5 kilómetros.
El colectivo desarrolla numerosas actividades durante el año, no solo salidas a la montaña, sino que también realiza labor de divulgación. En colaboración con el Ayuntamiento lleva a cabo las llamadas rutas saludables por el concejo y, entre otras cosas, organiza exposiciones, conferencias y sus ya tradicionales jornadas de montaña.
