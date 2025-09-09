La ONCE deja en Grado un premio de 35.000 euros con un cupón diario que se sacó por máquina

Grado está de suerte. El cupón diario de la ONCE dejó en la villa en el sorteo de este lunes un pellizco de 35.000 euros. Es lo que se lleva una persona que es cliente habitual del puesto móvil de la zona de La Blanca y que había comprado por máquina el número 48.899. Lo va usar para tapar algún agujero y para repartir algo entre sus hijos, indica la persona agraciada, que prefiere permanecer en el anonimato.

Se enteró del premio comprobando el número en internet, a través del móvil, y después llamó al vendedor que le trajo la fortuna, Jesús Fernández, que ayer no se encontraba operativo en la villa. Lo estaba en la zona de La Blanca Carmen García, vendedora que reparte en Candamo, aunque este martes atendía en la capital moscona.

Carmen García, con dos clientes vecinos de Grado, que este lunes se acercaron a charlar con ella. / P. T.

Esta vendedora dio un gran premio el pasado agosto en Grado, un sueldazo, explica, "cinco cifras más la serie de la segunda extracción", lo que supuso un premio de 2.000 euros al mes durante 10 años, es decir, un total de 240.000 euros.

Este martes, en el puesto del centro de Grado, eran varios los clientes que se acercaban para comprar y comentar sobre el premio que Jesús Fernández había dado por máquina el lunes.