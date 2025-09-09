Los túneles de la autovía de Grado cierran de noche por obras: estos son los días y horas en los que estarán cortados durante este mes

Obras de mejora y modernización de los túneles de Priañes, Peñaflor y El Fresno de la autovía A-63. Los ejecuta el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en una actuación con un presupuesto de 601.012 euros y que "tiene por objeto sustituir los equipamientos obsoletos para garantizar la plena disposición de estos túneles".

Los cortes en los tubos se producen ya desde esta noche y habrá desvíos alternativos por la N-634. A continuación se detallan las noches, horarios y desvíos alternativos habilitados para los desplazamientos.

Noche del 9 al 10 de septiembre (de 23.00 a 6.00 horas), cierre de tubo sentido La Espina del Túnel de Peñaflor. Desvío de tráfico por N-634 en salida 13.

Noche del 10 al 11 de septiembre, (de 23.00 a 6.00 horas), cierre de tubo sentido La Espina del Túnel de El Fresno. Desvío de tráfico por N-634 en salida 23.

Noche del 11 al 12 de septiembre, (de 23.00 a 6.00 horas), cierre de tubo sentido Oviedo del Túnel de El Fresno. Desvío de tráfico por N-634 en salidas 30 y 28.

Noches del 15 al 16 y 16 a 17 de septiembre, (de 23.00 a 6.00 horas), cierre de tubo sentido La Espina del Túnel de Priañes. Desvío de tráfico por N-634 en salida 9.

Noches del 17 al 18 y 18 a 19 de septiembre, (de 23.00 a 6.00 horas), cierre de tubo sentido Oviedo del Túnel de Priañes. Desvío de tráfico por N-634 en salida 13.

Según explica la Delegación del Gobierno en Asturias, la actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que Ministerio de Transportes ha invertido más de 217 millones de euros desde junio de 2018 en Asturias.