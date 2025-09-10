La Asturias de María del Roxo es vibrante, multicolor y elevada al cuadrado

"AST50x50" y "Asturias de mil colores" son los dos conceptos que contienen la esencia y dan título a la exposición que María del Roxo acaba de colgar en Grado. Se trata de un conjunto de obras con un formato cuadrado, muy alegre y con tonalidades llamativas, que reflejan la visión que la artista tiene de la región. La intención de esta colección es promover la interacción cultural "entre espacios urbanos y el mundo rural utilizando la pintura" y en la muestra se entremezclan folclore y tradición con la singularidad de la perspectiva de la autora que crea cuadros "a modo de stories de Instagram".

"Mi idea era representar a Asturias en 50 imágenes que midieran 50x50. Es un formato cuadrado, un poco diferente de lo que solemos utilizar. Y me basé un poco en dos cosas: una, en la visión que yo tengo de Asturias, que no es solo verde o solo negra, sino que es una visión multicolor, y luego también el modo en que se presentan los temas en Instagram", indica la autora, que ayer estuvo en la Casa de Cultura moscona preparando durante la mañana la exposición, que se inauguró por la tarde.

La temática de los trabajos es diversa. "Hay un poco de todo, mar, montaña, personajes que para mí son relevantes, artistas, Oviedo, que es donde vivo, el occidente de Asturias...", explica María del Roxo, nombre artístico cuyo "apellido" se toma de la casa que fue de su familia en Villaoril (Ibias). Eso sí, hay en todos los trabajos un denominador común, los colores vibrantes, y una excepción, el cuadro sobre un minero que es el único en blanco y negro.

La autora, con la única obra de la muestra que es en blanco y negro. / P. T.

Destaca el texto promocional de la muestra que el proyecto tiene "raíces en la tierra de la autora, Ibias, pero extiende sus ramas hacia lo universal". "No busca encerrarse en unas tradiciones fijas e inamovibles sino que, desde el respeto por la historia y el legado cultural, crea redes, relaciones y puntos de encuentro con el resto del mundo a través de una especie de 'Neorruralismo Pop", añade.

La exposición, que "busca espacios espacios comunes entre campo y ciudad, aspectos que suman y se complementan en lugar de excluirse", puede visitarse en la Casa de Cultura de Grado hasta el 30 de septiembre. De lunes a viernes, el horario es ininterrumpido, de 10.00 a 20.45 horas. El sábado y el domingo, puede verse de 10.00 a 14.00 horas, y de 15.00 a 20.45 horas.

Hay un texto creado por la propia autora sobre aquello que inspira y caracteriza a la muestra Es el que sigue:

"Asturias, si yo pudiera, si yo supiera pintarte…

te pintaría del azul de tu mar embravecido, del color de la tristeza, del adiós del emigrante.

Dejaría un espacio, sólo uno, pero grande, para el negro del carbón y los ojos de un minero,

y otro hueco, en el recuerdo, para el ocre de la lluvia (de esa que llovía antes).

Luego me sorprendería como cada primavera con el verde de tus pastos,

con el blanco de tus nieves, de esas ermitas que alumbran la mirada de la mar.

Pintaría una torre de oro ante nubes de tormenta, vigilando sin descanso

los pasos de la Regenta, en una noble ciudad que despierta de la siesta.

No olvidaría tus costas, las playas con sus casetas,

y los puertos con sus barcas y cubos de la memoria.

Te pintaría mezclando los colores de su gente: de la abuela del pañuelo,

del ciclista del Angliru, de andarines de los montes, de vendedoras de sueños.

Pintaría a los que pintan, a esos artistas que crean cada día un arco iris,

y también a los que cantan y cantaron melodías que nos llenaron de luz.

Buscaría algún contraste, tipos duros –duras vidas-

y me pintaría a mí misma, tomándome mi café.

Bocetaría en dos trazos un caballo en una cueva y galoparía en otro

-todo viento, todo arena- allá donde muere el Sella.

Pintaría vacas que sacan la lengua, osas que no se esconden, estatuas de caramelo,

manzanas a tutiplén y galerías rojas, rojas de roja madera,…rojo sangre o rojo inglés.

Si yo supiera pintarte,

Asturias de mis colores,

Asturias patria querida,

Asturias de mis amores"