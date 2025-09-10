La escuela de La Mata, la última rural de Grado, inicia el curso con aumento de matrícula
El centro comienza con diez alumnos, dos más que el año pasado
La escuela de La Mata, en Grado, inicia el curso con aumento de matrícula. En concreto, este año hay 10 alumnos, dos más que el año pasado. Este centro es el último de tipo rural que permanece abierto en el concejo y es un referente educativo por la calidad de la enseñanza que atrae a familias que prefieren un centro con menos escolares para el comienzo de la etapa escolar de sus pequeños, que trabajan en aulas multinivel, con compañeros de diferentes edades.
En el colegio de La Mata se imparte Infantil y Primaria y se admite por tanto alumnado de los 3 a los 12 años. La directora del centro es María Alonso Fernández, que destaca siempre las ventajas de una educación de estas características, también la dotación de medios personales y materiales de la escuela y el ambiente “familiar donde se desarrollan fuertes lazos afectivos” entre los alumnos.
“Los niños y niñas son capaces de aprender a su propio ritmo según sus intereses y necesidades, a trabajar en grupos de manera colaborativa, a ser independientes, a ser empáticos, estar en contacto con la naturaleza, desarrollarse emocionalmente y fomenta la igualdad”, señala Alonso.
