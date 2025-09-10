Grado celebra el domingo el XXIV Certamen de la Escanda: estas son las actividades previstas

Grado celebra desde hace dos décadas largas un mercado para poner de realce un cultivo antaño fundamental en la dieta y la economía local: la escanda. Una cita que se repoite el próximo domingo, día 14, en la capital moscona a iniciativa del Ayuntamiento.

Este mercado temático tiene el objetivo de "potenciar el cultivo y la utilización de escanda en nuestra gastronomía, por un lado con la utilización del pan hecho con dicho cereal y por otro con la investigación de nuevas recetas basadas en la escanda, que aporten sabores innovadores dentro de las mesas asturianas", explica el gobierno local.

El XXIV Certamen de la Escanda consta de dos partes. La primera consiste en la valoración de recetas caseras elaboradas con dicho cereal que a su vez se agrupa en dos modalidades: Pan de Escanda y Productos Elaborados con Escanda. La segunda es la organización de un mercado tradicional en el que los transeúntes pueden rellenar sus bolsas de la compra con productos tradicionales e innovadores realizados con dicho cereal para gusto y disfrute de los paladares más exigentes.

El horario de las actividades es de 10.00 a 15.00, y habrá varios premios: al mejor pan de escanda y a los mejores productos elaborados con escanda, tanto dulces como salados.

La entrega de premios tendrá lugar a las 14.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento, y durante toda la mañana habrá animación a cargo de Leirana (Nel Villanueva) y un Grupo de Baile y Pandereta.