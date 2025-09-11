Grado, villa peregrina: lleno en los albergues también en septiembre, un mes en el que están llegando sobre todo extranjeros, destacan los hospitaleros

Los peregrinos han pasado a ser parte del paisaje de la villa moscona y más aún a primera hora de la mañana o a última de la tarde, cuando salen de los albergues o alojamientos para continuar trayecto o bien llegan a la localidad para recogerse en los establecimientos en los que van a descansar y hacer noche. Cada temporada hay más y cada vez se alarga más la temporada de aluvión de caminantes, porque si julio y agosto fueron meses de grandísima afluencia, septiembre está siendo también de lleno total en Grado y con una singularidad: en este momento los que llegan son sobre todo extranjeros.

1 | P. T.

"Septiembre sigue siendo fuerte", explica Lorena Rodríguez, hospitalera en La Quintana, un precioso palacete indiano de la villa acondicionado como albergue. "No es como agosto, pero segumos llenando", destaca. "En agosto normalmente solía llegar sólo peregrino español. Pero este año se juntó todo en agosto, el español y el extranjero", indica para señalar también que ahora, en septiembre, son los extranjeros los que predominan.

3 | P. T.

No tiene una cifra calculada con exactitud acerca de cuántos pueden haber pasado por su albergue en lo que va de temporada, pero estima que andarán por los 7.000. Eso solo en el suyo, que es un establecimiento privado, porque en Grado hay otro albergue municipal en la villa y uno más en San Juan de Villapañada. Cuando se agotan plazas en los tres llaman a Cabruñana para ver si es posible abrir el alojamiento de esta localidad.

4 | P. T.

"Hay muchos días que tienes que decir a mucha gente que no, que no te queda lugar para alojarlos. Entonces llamas a San Juan de Villapañada a ver si tienen y si no a Cabruñana para que la gente se pueda arreglar", indica.

Hoteles y apartamentos

El lleno de los albergues con los peregrinos no es el único que se registra en Grado. De hecho, otro tipo de alojamientos disponibles, como apartamentos turísticos o pequeños hoteles también son punto de acogida para quienes hacen el Camino Primitivo. En el Hotel Areces de la villa es donde precisamente se ha alojado un grupo de Zaragoza, que ha iniciado la ruta jacobea en Oviedo.

"Somos muy mayores para albergues", comenta con una sonrisa Rafael Casa, parte del grupo de diez personas entre las que se encuentran también Elena Dieste, Carmen Aróstegui, Marián Colina, Rafael Cameo y Rafael Isern. Los que faltan de la decena que camina junta van algo más avanzados que estos que acceden a detenerse para charlar un momento en Cimadevilla.

"Cada año hacemos un Camino distinto.Primero el Francés,después el de Invierno, el del Norte, por los faros de Finisterre...", explican. Después del Francés, "el más popular" y concurrido, el Primitivo es en el que han visto más caminantes.

Es primera hora del pasado martes, apenas las nueve de la mañana, cuando salen al paso después de levantarse tras haber hecho noche en la villa, y cuando están a punto de emprender camino en dirección a Cornellana (Salas).

Sobre la misma hora y en la misma zona de la villa se encuentra también a los ingleses Peter Ackers y Alison Hargreaves, de un lugar cercano a Liverpool y que comienzan asimismo la ruta en Grado en dirección a Cornellana tras haber dormido en la villa moscona.

También han iniciado la ruta en Oviedo y están disfrutando de Asturias y sus "maravillosos" paisajes, indican. Ellos son parte del flujo que no cesa en Grado y que está propiciando la apertura de nuevos establecimientos. Hay dos nuevos proyectos de alojamientos en marcha, apartamentos turísticos o que combinan plazas de albergue y de hostel.

A ellos hay que sumar otros dos establecimientos también de apartamentos turísticos que han abierto recientemente, uno en El Casal y otro en la zona de las Calles Nuevas, animados por el tirón no solo de los peregrinos sino el de los visitantes en general que registra Grado en este momento.