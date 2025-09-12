Grado acoge este sábado el cuentacuentos "Quien a buen árbol se arrima", de Paula del Estal

El parque de Arriba de la villa de Grado acoge este sábado, a partir de las seis de la tarde, el espectáculo de cuentacuentos "Quien a buen árbol se arrima", a cargo de Paula del Estal y dirigido al público familiar y niños mayores de seis años.

"Quien a buen árbol se arrima" nos acerca a la figura de "el árbol" en todos sus aspectos. Recorreremos las diferentes etapas de su desarrollo, desde la germinación de su semilla, hasta la muerte y descomposición de su madera, los aspectos de su morfología y su simbolismo ancestral y descubriremos que su experiencia vital está muy ligada a la nuestra. La participación, el humor y el amor a la naturaleza completan este recorrido lleno de matices inesperados.

Paula del Estal es actriz, dramaturga y creadora de propuestas escénicas enfocadas al ámbito de la educación y de la concienciación socio-ambiental. Se formó en Ingeniería Ambiental en la Universidad de Manchester, campo en el que trabajó durante algunos años, aunque posteriormente decide postar por su gran pasión, las artes escénicas, y realizar estudios de interpretación en Madrid con dos grandes maestros, Ángel Gutiérrez y Mar Navarro. Desde hace seis años trabaja como actriz para la Compañía Teatro del Cuervo y desarrollo proyectos independientes de pequeño formato para espacios no convencionales como este caso.