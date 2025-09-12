Grado estrena este viernes la Noche Blanca con charlas, música y cuentacuentos: descubre el programa
Las actividades tendrán lugar en el IES César Rodríguez desde las ocho de esta tarde
L. P.
La capital moscona celebra hoy viernes la I Noche Blanca Grado, una actividad novedosa que se desarrollará en el IES César Rodríguez y en la que habrá conciertos, talleres creativos, charlas y cuentacuentos.
La sesión comenzará a las 20.00 horas, con la ponencia "Orientación astronómica de las aves del río Cubia", a cargo del ornitólogo Paco Javier. A las 21.00 horas, "Faruk" pondrá la música, y a las 22.00 horas comenzarán los denominados "talleres blancos". Se trata de "Ayandestars", con 40 plazas, y "Foto Nocturna", con capacidad para 30 personas.
A las 23.00 horas se celebrará un cuentacuentos, y a medianoche actuará "La Ciudá nel Mar". Durante toda la noche habrá servicio de comida en un foodtruck. Todas las actividades se celebran en el recinto escolar.
