El moscón que intentó matar a puñaladas a su mujer acepta nueve años: "Sufría mucho estrés, no estaba bien, estoy muy arrepentido"

"No supe lo que hacía", ha asegurado en la mañana de este viernes Silvino González Fernández, el moscón acusado de apuñalar a su esposa, en junio de 2024, después de que ella le dijese que quería divorciarse. Enuna vista celebrada en la sección tercera de la Audeiencia Provincial, González reconoció haber apuñalado a su mujer, y a preguntas de la fiscal, trató de justificarse: "Estaba en una situación mala de estrés, con mucha tensión". ¿Celos?: "No", dijo secamente. "Yo no estaba bien, por la situación de mi hija". Preguntado si quería matar a su mujer, admitió que "en aquel momento sí". Tras reconocer los hechos, mostró su pesar: "Me siento arrepetido y pido perdón".

El ministerio público solicitaba catorce años y diez meses de cárcel (la acusación particular, ejercida por la víctima, cuyos intereses defiende el letrado Francisco Pérez PLatas, solicitaba un mes más de prisión), pero redujo la pena a nueve años, con diez años de alejamiento respecto de la víctima y otros diez años de libertad vigilada. La indemnización por daños físicos y morales quedó establecida en 65.000 euros.

La fiscal justificó la reducción de la pena. Al tratarse de un delito en ngrado de tentativa, puede reducirse la pena en dos grados. En este caso, se reduce sólo en un grado, al concurrir las agravantes de ensañamiento, parentesco y género, aunque se aplica en la mitad inferior. Tanto la acusación particular, como la defensa, ejercida por el letrado Luis Gonzáles, se mostraron de acuerdo con el ministerio público.

Todo ocurrió el 7 de junio de 2024. Desquiciado por que su mujer le hubiese pedido el divorcio, Silvino González esperó a que su hijo se fuera a trabajar, en torno a las siete de la mañana, para entrar en la habitación matrimonial, donde dormía su esposa, a la que despertó dándole un puñetazo en el oído al tiempo que le pedía que le desbloqueara el teléfono móvil. Se inició entonces una discusión entre ambos, en el curso de la cual el procesado decidió acabar con la vida de la mujer.

Así, el hombre se dirigió a la cocina, cogió un cuchillo de unos 12,5 centímetros de hoja y regresó a la habitación. Sin ofrecer a la víctima ninguna posibilidad de defensa, se acercó a ella asestándole varias puñaladas en el pecho, arrinconándola entre la pared y la cama. Allí continuó apuñalándola en diferentes partes del cuerpo, mientras ella gritaba pidiendo auxilio.

El acusado, creyéndola muerta, salió de la habitación, momento en el que la mujer aprovechó para intentar llegar al baño y encerrarse en su interior, cosa que no consiguió, ya que se desplomó en el suelo debido a la gran cantidad de sangre que estaba perdiendo. El procesado, alertado por el ruido del cuerpo al caer, regresó y le asestó una nueva cuchillada en el suelo mientras le decía: “Sigues viva, hija de puta”.

La mujer se hizo la muerta, taponándose como pudo la herida del pecho con una toalla, y permaneció inmóvil hasta que fue auxiliada por los agentes de Policía que acudieron al domicilio, alertados por los vecinos. El procesado, que en algún momento había cerrado con pestillo la puerta de la casa, se tomó después de los hechos una cantidad indeterminada de tranquilizantes. Luego fue detenido.

Este juicio tuvo otra peculiaridad, y es que se trata de uno de los primeros en los que participa en la sección tercera de Audiencia la magistrada Pilar de Lara, que se hizo conocida por la instrucción de los casos "Campeón" y "Pokemon".