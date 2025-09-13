"El mundo del cáncer desde otro punto de vista", la doctora María Ana Llaneza interviene este domingo en II Jornada de Salud y Cultura
Murias de Candamo acoge la cita, en la que participan el profesor Daniel Menéndez, y actúan Pipo Prendes, Marina Carbajosa y Enol Fernández
L. P.
Murias de Candamo acoge mañana, domingo, la II Jornada de Salud y Cultura. Será a partir de las 17.00 horas, en los apartamentos rurales Casa Josefa. La iniciativa, patrocinada por New Construction, firma con sede en Grado, contará con una introducción a cargo del responsable de esta compañía, Manuel Fernández Martínez, y ejercerá de moderador el médico Ramón Alonso, hijp adoptivo de Candamo.
La primera de las ponentes es María Ana Llaneza, jefa de servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del HUCA, coordinadora del Equipo Multidisciplinar de Mama y profesora asociada de la Universidad de Oviedo. Hablará, a partir de las 17.30 horas, sobre "El mundo del cáncer desde otro punto de vista".
A continuación, a las 18.15 horas, Daniel Menéndez, licenciado en Filosofía y Filología Clásica, profesor de Filosofía y director del IES César Rodríguez de Grado, además de concejal de Cultura, Turismo y Deporte de Candamo, ofrecerá una charla sobre "El turismo astronómico como elemento dinamizador".
El cantautor Pipo Prendes, a partir de las 18.45 horas, hablará brevemente sobre "El arte de vivir y la música". Actuará a continuación, a las 19.00 horas. También lo harán Marina Carbajosa y Enol Fernández.
Al finalizar el acto se ofrecerá un vino español a los asistentes. La entrada es libre hasta completar aforo.
