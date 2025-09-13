Grado pasa la noche en blanco: así ha sido la primera edición de esta singular iniciativa

Grado celebró en la noche de este viernes con gran éxito la I Noche Blanca Grado, una actividad novedosa que se desarrolló en el IES César Rodríguez para fomentar un ocio cultural lleno de alternativas, con conciertos, talleres creativos, charlas y cuentacuentos durante buena parte de la velada.

La sesión comenzó a las 20.00 horas, con la ponencia "Orientación astronómica de las aves del río Cubia", a cargo del ornitólogo Paco Javier. Después hubo música con "Faruk" y dos "talleres blancos": "Ayandestars", con 40 plazas, y "Foto Nocturna", con capacidad para 30 personas, para disfrutar de una noche diferente.

También hubo un cuentacuentos, y a medianoche actuó "La Ciudá nel Mar". Durante toda la noche hubo servicio de comida en un foodtruck, en una velada para recordar.