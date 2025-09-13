Grado pasa la noche en blanco: así ha sido la primera edición de esta singular iniciativa
El IES César Rodríguez fue el escenario de una exitosa velada de charlas, talleres, cuentos y conciertos
Grado celebró en la noche de este viernes con gran éxito la I Noche Blanca Grado, una actividad novedosa que se desarrolló en el IES César Rodríguez para fomentar un ocio cultural lleno de alternativas, con conciertos, talleres creativos, charlas y cuentacuentos durante buena parte de la velada.
La sesión comenzó a las 20.00 horas, con la ponencia "Orientación astronómica de las aves del río Cubia", a cargo del ornitólogo Paco Javier. Después hubo música con "Faruk" y dos "talleres blancos": "Ayandestars", con 40 plazas, y "Foto Nocturna", con capacidad para 30 personas, para disfrutar de una noche diferente.
También hubo un cuentacuentos, y a medianoche actuó "La Ciudá nel Mar". Durante toda la noche hubo servicio de comida en un foodtruck, en una velada para recordar.
- Matan de una paliza a un conocido ganadero de Cueves (Ribadesella) a la puerta de su casa
- Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
- La jira de Puerto de Vega pasa de la alegría a la tristeza 'en unas horas
- El oso afianza su expansión en las Cuencas con hembras reproductoras a ambos lados de la autopista del Huerna
- Trágico atropello mortal en Gijón: un conductor drogado se da a la fuga tras arrollar a un peatón
- Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España
- Jesús Alonso compra a su familia el 100% de la ingeniería avilesina IDESA: las claves de la operación
- Resurge la minería del oro en Asturias: Orvana volverá a extraerlo en Carlés tras seis años de inactividad