El hombre que intentó matar a su mujer a puñaladas en Grado acepta 9 años de cárcel: "No supe lo que hacía"

"No supe lo que hacía", ha asegurado en la mañana de este viernes Silvino González Fernández (1963), el moscón acusado de apuñalar a su esposa, en junio de 2024, después de que ella le dijese que quería divorciarse. En una vista celebrada en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, González reconoció haber apuñalado a su mujer, y a preguntas de la fiscal Rosa María Álvarez, trató de justificarse: "Estaba en una situación mala de estrés, con mucha tensión". ¿Celos?: "No", dijo secamente. "Yo no estaba bien, por la situación de mi hija", aseguró el acusado, muy tranquilo. Preguntado si quería matar a su mujer, admitió que, "en aquel momento, sí". Tras reconocer los hechos ante el tribunal, mostró cierto pesar por lo ocurrido: "Me siento arrepentido y pido perdón".

El ministerio público solicitaba inicialmente una condena de catorce años y diez meses de cárcel (la acusación particular, ejercida por la víctima, cuyos intereses defiende el letrado Francisco Pérez Platas, solicitaba un mes más de prisión), pero redujo la pena a nueve años, con otro diez de alejamiento respecto de la víctima y otros diez de libertad vigilada. La indemnización por daños físicos y morales para la víctima quedó establecida en 65.000 euros.

La fiscal Rosa María Álvarez justificó la reducción de la pena a la que se avino. Al tratarse de un delito en grado de tentativa, puede reducirse la pena en dos grados. En este caso, sin embargo, se reduce sólo en uno, al concurrir las agravantes de ensañamiento, parentesco y motivo de género, aunque se aplica en la mitad inferior. Tanto la acusación particular, como la defensa, ejercida por el letrado Luis González, se mostraron de acuerdo con el ministerio público en la reducción, en más de cinco años, de la pena inicial.

Todo ocurrió el 7 de junio de 2024. Desquiciado porque su mujer le hubiese pedido el divorcio, Silvino González esperó a que su hijo se fuera a trabajar, en torno a las siete de la mañana, para entrar en la habitación matrimonial, donde dormía su esposa, a la que despertó dándole un puñetazo en el oído al tiempo que le pedía que le desbloqueara el teléfono móvil, para ver qué mensajes y llamadas había en el mismo. Se inició entonces una discusión entre los cónyuges, en el curso de la cual el procesado decidió acabar con la vida de la mujer.

El hombre se dirigió en ese momento a la cocina, donde cogió un cuchillo de unos 12,5 centímetros de hoja, y regresó a la habitación. Sin ofrecer a la víctima ninguna posibilidad de defensa, se acercó a ella asestándole varias puñaladas en el pecho, arrinconándola entre la pared y la cama. Allí continuó apuñalándola en diferentes partes del cuerpo, mientras ella gritaba pidiendo auxilio.

El acusado, creyéndola muerta, salió de la habitación, momento en el que la mujer aprovechó para intentar llegar al baño y encerrarse en su interior, cosa que no consiguió, ya que se desplomó en el suelo debido a la gran cantidad de sangre que estaba perdiendo. El procesado, alertado por el ruido del cuerpo al caer, regresó y le asestó una nueva cuchillada en el suelo mientras le decía: "Sigues viva, hija de puta".

La mujer se hizo la muerta, taponándose como pudo la herida del pecho con una toalla, y permaneció inmóvil hasta que fue auxiliada por los agentes de la Policía Nacional que acudieron al domicilio, alertados por los vecinos. El procesado, que en algún momento había cerrado con pestillo la puerta de la casa, se tomó después de los hechos una cantidad indeterminada de tranquilizantes. Eso no impidió que fuese detenido por los agentes de la Policía.

Las heridas sufridas por la mujer hubieran supuesto un riesgo cierto e inminente para su vida de no haber recibido atención médica. El Juzgado número 1 de Grado decretó a petición de la Fiscalía el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del procesado, al que impuso igualmente la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros a la víctima, a su domicilio y cualquier lugar que ella frecuentase, así como de comunicarse con ella por cualquier medio hasta la finalización del procedimiento mediante sentencia firme. Desde entonces, el homicida frustrado estaba en la cárcel y ahí permanecerá un largo tiempo.

Pilar de Lara

Este juicio tuvo otra peculiaridad, y es que se trata de uno de los primeros en los que participa en la sección tercera de Audiencia Provincial la magistrada Pilar de Lara, que se hizo conocida por la instrucción de los casos "Campeón" y "Pokemon" en Lugo, donde era titular del Juzgado número 1. En 2019 fue suspendida siete meses, y después destinada a Ponferrada y finalmente a Asturias.