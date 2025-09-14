Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oleada de asaltos a coches en Grado, con roturas de lunas y robos: la Guardia Civil tramita varias denuncias

La Guardia Civil tramita siete denuncias por estos hechos en dos madrugadas consecutivas

Luján Palacios

Grado

Nueva oleada de actos vandálicos en Grado. La Guardia Civil ha tramitado en las últimas horas un total de siete denuncias de vecinos que se han topado con daños en sus coches, estacionados en varias zonas del centro de la capital moscona. Cuatro de las denuncias han sido por daños, principalmente por la rotura de lunas y ventanillas, y otras tres por robos.

Los autores de estos hechos se llevaron del interior de los vehículos asaltados objetos en principio de poco valor, como gafas de sol o llaves, pero han dejado a su paso un reguero de daños y podrían seguir llegando nuevas denuncias.

Los destrozos tuvieron lugar en las madrugadas del jueves al viernes y del viernes al sábado, tal y como han confirmado fuentes de la Guardia Civil, que ya ha iniciado las investigaciones pertinentes para dar con los autores de los hechos.

Tal y como ha indicado una de las víctimas del asalto a los coches, "no parece que fueran profesionales, porque dentro del mío había algunas cosas de valor que no se llevaron".

No es el primer incidente de estas características que se registra en la capital moscona últimamente. Hace casi un año tuvo lugar una oleada de asaltos y destrozos de mayor gravedad aún. Los vándalos causaron daños a 32 coches en distintos puntos de la villa, fundamentalmente roturas de lunas, y a dos locales: un restaurante y a otra de un estanco.

Por estos hechos fueron detenidas entonces tres personas, que ingresaron en prisión y que tenían antecedentes por actuaciones contra el patrimonio.

Los asaltos causaron el año pasado gran indignación entre los vecinos, que vuelven a estar preocupados por lo sucedido estas madrugadas.   n

Adecuar la antigua sede de la Fundación Metal para convertirla en el centro municipal de Nuevo Roces costará más de medio millón

El primer gran concierto de las fiestas de San Mateo desata la nostalgia rockera en Oviedo: ¡¡Puxa "Europe"!!

EN IMÁGENES: Así fue el concierto de "Europe" en Oviedo durante las fiestas de San Mateo

Jepchichir resucita los fantasmas de Assefa y Uruguay hace historia

Los últimos pasos de la "rutona" allerana: a licitación los cuatro tramos que faltaban para completar el itinerario

Crónicas Gijonesas: Botellas, limpieza y patatas

La planta de Windar en la antigua Alcoa, en el aire por falta de proyectos

Los titulados en FP en Asturias ya logran empleo con más facilidad que los universitarios
