Detienen a un joven de 22 años de Grado como supuesto autor de los robos y daños en coches de este fin de semana en la villa

La Guardia Civil ha detenido al supuesto autor de diversos daños y robos con fuerza en el interior de vehículos que se produjeron este fin de semana en Grado, en concreto, durante las madrugadas de los días 12, 13 y 14 de septiembre. Según explican los agentes, se le imputan cinco delitos de robo con fuerza en coches y seis de daños intencionados en otros tantos coches. Se ha conseguido la localización del joven, de 22 años, tras una intensa investigación de la Benemérita.

El individuo, que deambulaba por la calle Flórez Estrada e inmediaciones, "violentó el cristal de las ventanillas de los vehículos estacionados" y el sistema empleado para la rotura fue "la introducción de la hoja de una tijera entre la moldura y el cristal haciendo palanca, lo que daba lugar a la fractura de los mismos".

En cinco de los casos de robo, una vez que accedía al interior de los vehículos, se apoderaba de efectos personales como llaves, mandos a distancia, auriculares, cámaras de fotos o gafas. "La investigación llevada por la Guardia Civil, que consistió en el análisis de las cámaras de vigilancia tanto públicas como privadas existentes en el lugar de los hechos, así como la información que aportaron los diversos testigos sobre su descripción física, permitió la identificación de una persona de 22 años de edad y vecino de Grado", indica la Guardia Civil.

Constan antecedentes policiales del detenido por hechos similares. El joven fue detenido este lunes, pasadas las 9.30 horas, y trasladado a dependencias de la Guardia Civil para la instrucción de las correspondientes diligencias policiales. El detenido, una vez finalizadas las actuaciones fue puesto a disposición del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Grado, detalla la Benemérita.