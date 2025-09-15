El lobo ataca en Grado y deja tres novillas muertas en Reconco: "Le es más fácil matar a un xato que a un jabalí, ya están más abajo del monte que arriba"
Las reses estaban en una finca junto a la carretera
P. T.
Tres novillas muertas por el ataque del lobo en la localidad de Reconco, en Grado. La indignación era este lunes notable entre vecinos de la zona, que advierten que no es el único caso en los últimos meses y que a "los lobos se los ve a veces durante toda la semana". Ya están tanto tiempo "abajo del monte como arriba", lamentan en el pueblo en el que se han producido estos últimos ataques. "Hace unos meses cogió a un burro que lo dejó destrozado también", señala un ganadero moscón.
"Para los lobos es más fácil matar a un xato que a un jabalí", señala el ganadero afectado, que había dejado a las novillas en una finca al lado de la carretera. Eran ejemplares que "se habían quitado de las madres". El estado en que quedaron las reses se ve en un vídeo en el que queda constancia de la masacre y de la agresividad del lobo, que mató a dos en un punto de la finca y a una tercera en otro. El afectado se las encontró en la mañana de este lunes.
Los ganaderos de Grado lamentan la "pasividad" de las Administraciones ante este tipo de hechos y ponen en evidencia que los lobos cada vez actuán más cerca de los núcleos de población y de zonas próximas a carreteras y viviendas.
Por otro lado, Asturias Ganadera difundió ayer un comunicado en el que denuncia que "los ataques de osos y lobos se disparan en Asturias mientras el gobierno del Principado mira para otro lado". "El Gobierno del Principado tiene que actuar ya dejando a los cazadores actuar en las cacerías, la temporada de caza lleva abierta desde el día 15 de agosto sin que se hayan tramitado aun los permisos a los cotos", dice la organización.
