Grado, territorio autocaravanista: "La gente es amable, el área muy cómoda y el pueblo tiene de todo"

El área de autocaravanas de Grado en la zona de El Casal, en la Avenida de los Deportes, es un éxito de ocupación que atrae a viajeros de diversos puntos de España. El que la prueba y conoce la villa y sus encantos, repite. Así lo ponen de manifiesto los autocaravanistas que se encontraban este pasado fin de semana en ella, como Pilar De Talavera y Aníbal Fernández, ella malagueña, él gijonés y residentes en Barreiros (Galicia). "Venimos muy a menudo. Nos encanta este sitio.Y sobre todo estar para el mercado del domingo", destacan ambos, que viajan con sus perros "Nero" y "Bruno".

Están jubilados y pueden disfrutar de los días sin prisas. "Teníamos que hacer unos trámites en Gijón y vinimos a pasar el fin de semana a Grado. El área está genial y el pueblo nos encanta. El paseo del río es extraordinario. Y el bar-restaurante de aquí al lado, el ‘Pimienta y Clavo’ es genial", señala Aníbal Fernández.

Cerca de su autocaravana se encuentra la de Juan Ruano, de Roquetas de Mar (Almería). Es otro habitual en esta área de autocaravanas de Grado, en la que ha estado más veces, la última antes de esta, el año pasado. "El área es muy cómoda, con plazas muy espaciosas y con todos los servicios que necesitamos", señala.

El pueblo, añade, también tiene "todos los servicios, comercios, bancos... Hay todo". "Y la gente además es bastante amable, como ya vinimos más veces, nos conocen y nos saludamos con algunos vecinos", señala.

Huir del calor de Sur

Que él y su esposa están a gusto en Grado lo pone de manifiesto el hecho de que se les averió la autocaravana en Gijón y, en vez de esperar allí a que se la pudieran reparar, decidieron trasladarla al área moscona para estar en la villa los días que tarde en aparecer la pieza que necesitan para poder arreglarla.

Jubilados, es en épocas de más calor cuando suben hacia el Norte, en busca de temperaturas más agradables. "El año pasado estuvimos casi cuatro meses por Asturias. Hicimos la zona del Occidente, la parte hacia Galicia, estuvimos por Taramundi, Los Oscos... Este año pensábamos ir hacia el Oriente, pero se nos averió la caravana y decidimos venir para Grado, donde ya habíamos estado y que nos gusta mucho", concluye.

La villa moscona, que cuenta con otros puntos para autocaravanas además de este, cada vez atrae más cantidad de visitantes que optan por este sistema para viajar y que tienen en cuenta que son bien recibidos en el concejo.

De hecho, el año pasado, en octubre, Grado acogió el encuentro anual del Club Autocaravanista del Principado y el colectivo vuelve a elegir la villa este 2025, pues ha solicitado permiso para que la VIII Concentración de Autocaravanas se celebre en la capital moscona del 17 al 20 del mes próximo.