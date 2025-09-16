"Los lobos siguen masacrando a diario a la ganadería asturiana; el Principado sigue sin aplicar un plan de control", lamenta el PP en Grado

Luis Venta, diputado del PP en el parlamento asturiano, visitó este martes la ganadería de la zona de Reconco, en Grado, en la que el lobo mató a tres novillas que su propietario se encontró muertas el lunes. "Los lobos siguen masacrando a diario a la ganadería asturiana, ayudados por una mala gestión del Gobierno regional, mientras Adrián Barbón se va a reunir con Teresa Ribera, la principal responsable de la sobreprotección del lobo, o Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, y nos toma el pelo diciendo que no sabe cómo está la población de la especie", dijo Venta.

A su juicio, "no se puede consentir que todos los días en Asturias, en Occidente, en Oriente y en el centro, al lado de los núcleos rurales de las poblaciones, haya estas masacres: tres terneras que un ganadero ve con desesperación, sobre todo, cómo los lobos andan y vagan a sus anchas sin que el Principado haya actuado".

Acompañado del presidente del PP local, José González, del concejal José Ramón González, y de ganaderos de la zona, el parlamentario indicó que, "seis meses después de la salida del lobo del Lespre gracias a una ley impulsada por el PP en el Congreso de los Diputados, el Principado sigue sin aplicar un plan de control sobre la población de lobos en Asturias". "Solo tenemos de la consejería silencio y oscurantismo, porque probablemente no tengan que ofrecer ningún dato a quienes sufren a diario el problema del lobo, que son miles de ganaderos", añadió.

Invitó a Adrián Barbón a "venir también aquí a ver cuál es el problema real que están sufriendo estos ganaderos y tomar cartas en asunto, y si no sabe tomarlas o no quiere, que lo diga y que se eche a un lado”.

Venta destacó que en municipios como El Franco o Coaña "los lobos ya entran en las propias explotaciones y matan animales dentro de la ganadería". “Esto no es una broma, no es un capricho ni del Partido Popular ni de los ganaderos que lo sufren, esto es un problema de verdad”.