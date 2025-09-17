Puertas abiertas en Grado para conocer el Centro Cultural, con varias visitas la semana que viene

Grado inaugura su Centro Cultural este próximo viernes y organiza a lo largo de la semana que jornadas de puertas abiertas para que se puedan conocer las instalaciones. Hay programadas cuatro visitas para las que es necesario apuntarse, pues las plazas son limitadas, con un cupo de 25 por día.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la biblioteca municipal (teléfono 985 75 48 13 ). Las jornadas de visita son el lunes 22 de septiembre, a las 11.00 horas, el martes 23 de septiembre, a las 18.00 horas, y el miñercoles, día 24, a las 11.00 horas.

La última será el jueves, 25 de septiembre, a las 19.00 horas. La inauguración y puesta en servicio de este equipamiento es muy esperada, pues permitirá diversificar la oferta cultural del concejo. El espacio ofrecerá además sesiones de cine.