Las Jornadas de Memoria Democrática de Grado homenajean a las maestras republicanas Rosa López Areces, Josefina y Aurora Álvarez Suárez

Quintas Jornadas de Memoria Democrática de Grado. Se celebran los días 20, 22 y 23 de septiembre con varios actos y conferencias, además de distintos homenajes, entre ellos el que se rendirá a las maestras republicanas Josefina y Aurora Álvarez Suárez y Rosa López Areces.

Los actos del programa se inician este sábado, día 20, en la Casa de Cultura de Grado, en la que se hablará de "La recuperación de las víctimas de represión franquista de las fosas comunes de La Garba y El Rellán". Será a partir de las 11.30 horas, con intervenciones de responsables de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica: los arqueólogos Serxio Castro y María Edita García Fernández y la antropóloga Gema López García. La presentación correrá a cargo de Carlos León, presidente de la Asociación Memorialista Carlos Barredo de Grado.

Entre las 13.30 y las 14.30 está prevista la ceremonia de entierro y despedida del duelo de los restos mortales de los asesinados en la fosa común de La Garba, que tendrá lugar en el cementerio municipal de Grado.

Por la tarde, de 18.30 a 20.00 horas se producirá la entrega de diplomas de reconocimiento y reparación a los familiares de los represaliados durante la Guerra de España y el franquismo. Será en el nuevo Centro Cultural de Grado, con asistencia de familiares de represaliados, responsables del Ayuntamiento, del Principado y del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

El lunes, 22 de septiembre, se celebrará el homenaje a las maestras republicanas Josefina y Aurora Álvarez Suárez y Rosa López Areces, con actos que se inician en la Casa de Cultura a las 11.00 horas. Se prevé la participación de representantes de la Asociación Niños de Rusia y familiares, del Ayuntamiento de Grado y del Principado.

A las 13.15 horas tendrá lugar el acto de colocación de "Stolpersteine" de víctimas mosconas del exterminio nazi. Será en el Parque de la Memoria con el Grupo de Deportados de Asturias.

Por la tarde, a las 18.30 horas, se celebrará la presentación del libro "Los músicos del campesino", con la presencia del autor César Enrique Jara Fernández, y la intervención previa del concejal de Cultura, Diego García Nieto, para introducir el acto.

El martes, día 23, a las 18.30 horas, se desarrollará la actividad "Bulito ye un árbol", con alumnado del colegio público Bernardo Gurdiel, en el Lugar de la Memoria Democrática de El Rellán.

Estas jornadas están promovidas y financiadas por el Ayuntamiento de Grado, organizadas por la Asociación Memorialista Carlos Barredo y la colaboración de Memoria Democrática de Asturias, del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y del Grupo Deportados Asturias.