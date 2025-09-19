Concurso de Parejas de Gaita y Tambor “Memorial Diógenes García”: así será uno de los primeros eventos en el Centro Cultural de Grado

La concejalía de Cultura de Grado, en colaboración con la Banda Gaitas Conceyu Grau y la Asociación Amigos de Grado organizan el Concurso de Parejas de Gaita y Tambor “Memorial Diógenes García”, que se celebrará el próximo 5 de octubre. Será uno de los primeros actos que acoja el nuevo Centro Cultural del concejo, ubicado en la plaza General Ponte de la villa.

Con el patrocinio de la empresa New Construction, quienes deseen participar pueden incribirse hasta el próximo 1 de octubre a las 23.59 horas. Los premios del certamen son 400 euros para la pareja que obtenga el primer puesto, 300 para la que logre el segundo y 200 para el que se clasifique tercero. Habrá un premio al mejor tamboriteru de 100 euros y otro por el mismo importe para el mejor gaitero. Todas las distinciones se acreditarán también con un diploma.

La hoja para realizar la inscripción puede descargarse en el blog del área de Cultura de Grado o en sus redes sociales y deben enviarse a la la dirección bandagaitasconceyugrau@gmail.com.

Bases del certamen y duración de las piezas

Las bases establecen, entre otras cosas, que para que se celebre el concurso debe haber inscritas un mínimo de 5 parejas. Los participantes tendrá que interpretar dos temas, obligatoriamente del repertorio tradicional asturiano y que serán de libre elección.

Las piezas interpretadas no podrán superar en ningún caso los diez minutos de duración, siendo motivo de penalización de un punto por cada 30 segundos de exceso.

El concurso comenzará el 5 de octubre a las 18.00 horas y los participantes deben presentarse una hora antes en el Centro Cultural.