Grado inaugura su anhelado Centro Cultural, un "sueño cumplido" fruto de un "proyecto colectivo"

Día de muchas emociones en Grado, que inauguró este viernes su Centro Cultural recordando a todos aquellos que han hecho posible que la villa cuente al fin con un equipamiento muy demandado. El primer homenaje fue para la familia que donó el lugar que acoge este edificio y que antiguamente ocupaban los Almacenes Miranda. En concreto, para Maruja López, ya fallecida, y a la que un busto, obra del artista Amado González Hevia, «Favila», inmortaliza a la entrada del inmueble.

Lo descubrió su hija, Pilar Llorca, antes de que comenzase el acto en el interior, que condujeron el cronista oficial del municipio, Gustavo Adolfo Fernández, y la periodista moscona María Luengo. Ellos coincidieron al resumir el sentir de la localidad señalando que este nuevo espacio que cuenta con auditorio y permitirá que vuelva a haber cine en la capital moscona, es «un sueño cumplido».

Fernández confesó que después de que se cerrara en Grado el Cine Rada, a finales de los años 80 del pasado siglo, soñó muchas noches con que reabría. «Ahora se hace realidad para beneficio de todos los ciudadanos del municipio y de la comarca», señaló el cronista.

Joaquín Álvarez, trabajador del Rada, fue uno de los invitados y tuvo el privilegio de abrir por primera vez las puertas del nuevo Centro Cultural para dar paso a las autoridades. Asistieron el presidente del Principado, Adrián Barbón, la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, y el consejero Ovidio Zapico, entre otros responsables autonómicos.

A todos ellos dio las gracias el alcalde de Grado, José Luis Trabanco, cuyas primeras palabras fueron para «levantar la voz contra las guerras» y «los canallas que las provocan o no hacen nada para evitarlo». Habló del genocidio de Gaza, de no olvidar otros conflictos como el de Ucrania y de la necesidad de que no se siga dando la espalda a los pueblos que sufren y a las familias que ven morir a sus hijos entre las bombas o por hambre.

Después de dar las gracias a Pilar Llorca y a su familia, recordó la generosa donación realizada para que fuera posible construir el equipamiento y mostró también su gratitud al apoyo económico del Principado para impulsar el proyecto. Mencionó al presidente Adrián Barbón y también a Ovidio Zapico, Vanessa Gutiérrez y Pablo León, este último director general de Cultura del Principado, por su apoyo y ayuda «cuando surgieron problemas en las obras».

Trabanco pidió disculpas por el retraso en la finalización del equipamiento, un «hito para la historia cultural» de un concejo destacado en este ámbito y que «el año pasado celebró 917 actividades culturales».

Hubo palabras de agradecimiento de Pilar Llorca también para las instituciones y de recuerdo a la memoria de su madre, cuyo deseo fue donar el antiguo edificio de Almacenes Miranda para que acogiera este equipamiento. «Estará viéndonos hoy loca de contenta desde el cielo», dijo su hija.

El presidente del Principado cerró el acto con una intervención en la que destacó que el Centro Cultural de Grado, que ha supuesto una inversión de más de dos millones de euros, es el fruto de un «proyecto colectivo» y de la colaboración entre la ciudadanía y las Administraciones públicas.