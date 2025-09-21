Las víctimas de la fosa común de La Garba reposan ya en el cementerio de Grado: "Algunas familias podremos cerrar la herida, hay que seguir para que otras puedan hacerlo"

María de los Ángeles Arias tiene 94 años. Se emocionó ayer, en el cementerio de Grado, porque al fin el nombre de su padre, José Arias de La Roza, figura en la placa a modo de lápida que se colocó sobre la tumba en la que reposan ya los restos de las víctimas halladas en la fosa común de La Garba. La vida de esta mujer, como la de muchos, ha transcurrido entera con el dolor de la pérdida y la búsqueda. Para ella, como para algunos pocos aún, actos como el celebrado ayer en la capital moscona, alivian porque ofrecen "verdad, justicia y reparación".

"A esta sepultura fueron trasladados los restos mortales de las personas asesinadas por el franquismo y enterradas en la fosa común de La Garba, exhumadas por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica", reza el texto bajo el que se lee en primer lugar el nombre del padre de María de los Ángeles, que era de Villahizoy, y después los de Antonio Fernández Tamargo, Aurelio Fernández Tamargo, de Coalla, María Concepción García Álvarez, de Vigaña, y su esposo Enrique Rodríguez Siñeriz, de Trelles (Coaña). A continuación figuran los de Saturnino García Iglesias, de Trubia (Oviedo), Jovino González Fernández (Rubiano), José Vegas Suárez (Restiello) e Irundina González López (Panicera). Todos, menos esta última, fueron asesinados en 1938. Ella un año después, en 1939.

Faltan por incluir algunos nombres, como advirtieron ayer los responsables del colectivo que han participado tanto en esta búsqueda y exhumación como en la de la fosa de El Rellán y que unas horas antes del acto en el cementerio de Grado ofrecieron en la Casa de Cultura una charla a familias y público en general sobre cómo se desarrollaron los trabajos. Después, todos juntos, acudieron al camposanto moscón donde la emoción desbordó y brotaron lágrimas no solo entre los descendientes, sino entre algunos miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que han estado presentes a lo largo del largo camino recorrido hasta poder celebrar un homenaje como el de este sábado.

"Los recordaron, pese al dolor y el miedo"

"Por fin, con un entierro digno, en un cementerio, algunas familias vamos a poder cerrar la herida. La herida nuestra, personal, porque habrá que seguir ayudando a que otros puedan hacerlo también. Cerrar la herida, sí, pero no olvidarlos. No olvidar ni su muerte injusta y cruel, ni su vida. Tampoco olvidar a los que sobrevivieron, sobre todo a los familiares, pero también a amigos o vecinos, porque ellos no vivieron la vida que les tocaba, sino otra más dura. Y a pesar de las dificultades, del dolor y del miedo, los recordaron. Los recordaron y nos contaron su muerte, pero también sus vidas", destacó Loli Menéndez, que intervino en nombre de los familiares.

"Han sido unos días de emociones a flor de piel, de muchas lágrimas cada vez que intentaba repetir lo que quería decir aquí", compartió Menéndez, que quiso agradecer el trabajo de la asociación que ha estado al frente de las exhumaciones de El Rellán y La Garba y también recordar "a la que fue la primera asociación memorialista del concejo, la de víctimas civiles del franquismo" a comienzos de este siglo. Quiso reconocer también el intenso trabajo del exalcalde José Sierra y del actual, José Luis Trabanco, a la vez que la de la Asociación Memorialista Carlos Barredo, organizadora de las quintas Jornadas de Memoria Democrática en las que se enmarca este acto.

Manuel Arias, María Luisa Pérez y Joaquín González, familiares, antes del inicio del acto. / P. T.

También mencionó a Miguel González, a quien "los de La Garba le debemos algo a tu insistencia", y, por supuesto, "gracias también a las instituciones que nos ayudan y nos apoyan, al Ayuntamiento, al Principado, a la Universidad".

"Personas nobles y comprometidas"

Entre los asistentes, el consejero de Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, que incidió en la "deuda histórica" de las Administraciones con las víctimas del franquismo. "Una deuda que empieza a saldarse ahora", dijo, para reconocer a continuación el trabajo en ello de las asociaciones y destacar que Grado es un referente en toda España en materia de memoria. Qué importante, señaló, "que al frente de instituciones haya personas nobles, personas comprometidas, personas que con el trabajo desinteresado de muchísimos años han sido capaces de poner a este concejo como un referente en políticas de memoria, no sólo en Asturias, sino en el conjunto de España".

El grupo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, en el cementerio de Grado. / P. T.

"Grado es un referente en la búsqueda de esa verdad, de esa justicia y de esa reparación. Pensaban que asesinándoles iban a hacer que estas personas se perdiesen en la noche de la historia, pero no lo consiguieron. Y hoy estamos aquí, las homenajeamos y las recordamos, sus nombres quedarán ya para siempre con nosotros y con nosotras. Creían que enterraban cuerpos, pero se equivocaron. Sembraban semillas y esas semillas nos empujan hoy a buscar esa verdad, esa justicia, esa reparación. Nos permiten avanzar en la cimentación de los valores de la garantía de no repetición. Esto es, que construyamos un país que no olvide su historia, que no olvide su memoria, que viva en paz y prosperidad y que lo haga bien", concluyó el consejero.

La concejala moscona de Memoria Democrática, María José Miranda, recordó a Sabino Fernández Fernández, fallecido a los 90 años de edad en 2022 sin poder enterrar a su padre Ramón. "Sabino era vecino, amigo de mi abuela, y desde que tengo uso de razón lucho con la cabeza muy alta porque haya verdad, justicia, reparación, por avanzar en la garantía de no repetición", dijo Miranda.

María José Miranda, Ovidio Zapico, José Luis Trabanco, Miguel González y Chema González. / P. T.

Hubo muchos momentos especialmente emotivos, como cuando se leyó un poema de Chelo Bernardo, de Mujeres por Grado, sobre la espera infructuosa de una madre cuyo hijo le fue arrebatado, asesinado, tras sacarlo de casa. Ella pidió que no se lo llevaran descalzo, que le pusieran una manta para que no saliera sin abrigo al frío. Nunca volvió y ella falleció sin saber de su paradero. Hallaron los restos del hijo y los identificaron por la manta, cuenta el poema, que hizo llorar a muchos de los presentes.

También Loli Menéndez leyó unos versos del poeta palestino Taha Muhammad:

"A veces quisiera encontrarle en un duelo/ con aquel hombre que asesinó a mi padre/ y arrasó su casa y a mí me forzó/ a vagar por una tierra estrecha./ Si me matara él,/ entonces yo al fin descansaría./ Pero si lo matara yo,/ entonces habría obtenido mi venganza./Mas luego pienso:/¿Qué haría yo si descubriera,/ a la hora de enfrentarlo,/que hay una madre que lo espera/o un padre/que lleva la palma/de su mano derecha/al lado izquierdo de su pecho/ -al corazón-/cada vez que su hijo/ tarda un cuarto de hora en volver a casa?/Entonces, aunque pudiera matarlo,/ lo dejaría vivir".

Familiares de víctimas, con los diplomas de "Reconocimiento y Reparación", este sábado, en el Centro Cultural de Grado. / B. C.

Tras los actos en el cementerio de Grado, el nuevo Centro Cultural de la villa, acogió un homenaje y entrega de diplomas de "Reconocimiento y Reparación Personal" a los familiares de 33 moscones víctimas de la Guerra Civil y el franquismo que fueron asesinados o sufrieron cárcel y represión por razones políticas. El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, los entregó acompañado de la viceconsejera de Memoria Democrática, Begoña González y del alcalde de Grado, José Luis Trabanco.

Estas iniciativas forman parte de las quintas Jornadas de Memoria Democrática de Grado que organiza la Asociación Memorialista Carlos Barredo con apoyo del Ayuntamiento de Grado y de otros colectivos.