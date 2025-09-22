Llega la "Recreación peregrina" a Grado, con escenas y personajes del final de la Edad Media, mercadón, "sopa boba" y "olla podrida" en El Fresno

Grado suma un nuevo evento a su programación cultural y de ocio que espera que sea un éxito y se convierta en uno más de los reclamos del concejo. Se trata de la primera "Recreación peregrina" y será el 27 de septiembre, a partir de las once de la mañana, con un programa que se inicia en el centro de la villa y concluye en El Fresno. Hasta el popular santuario se subirá andando, acompañados todos los participantes de recreaciones de época y personajes vestidos al detalle, con un vestuario que ha sido creado por Maite Capín, diseñadora en numerosas producciones cinematográficas de Netflix, Disney, HBO y Amazon y que saltó a la fama por su trabajo en series tan conocidas como "Juego de Tronos".

Los actos de esta primera recreación moscona se iniciarán a las diez de la mañana en la Plaza General Ponte, donde se hará el "Llamamiento al caminante" para iniciar la subida a pie al santuario de El Fresno. Es opcional ir andando y quienes lo deseen pueden llegarse hasta el templo por otros medios para participar en los actos que posteriormente se desarrollen allí.

Por el camino habrá representaciones. A las once horas está previsto el "Entremés de la venta", de Quevedo, en la Venta del Cuervo, en el cruce de La Llinar, en San Juan de Villapañada. A las 11.30 horas está previsto el "Mercadón peregrino" en el entorno del Santuario y a las 12.30 horas que lleguen al templo los que suben caminando. En ese momento tendrá lugar la "Ceremonia del zurrón y bordón".

Música, "sopa boba y olla podrida"

A las 13.00 horas se celebrará la actuación musical "Pícaro" y a las 14.00 horas se celebrará la comida, con recreación de "Sopa boba y olla podrida".

Esta nueva propuesta que se suma a los atractivos culturales que oferta Grado está organizada por el Ayuntamiento y la entidad "Camín de Grau" y cuenta con la colaboración de varios colectivos y negocios emblemáticos del concejo (Asociación de Vecinos de El Fresno, Hermandad de Santiago y Santa Ana, Asociación Mujeres por Grado, Feudo Real, Instituto César Rodríguez, Asociación Amigos de Grado y Benfer).

Grado apuesta con esta iniciativa por la puesta en valor de una de sus realidades culturales como paso y parada del Camino de Santiago Primitivo, una circunstancia que además actualmente revitaliza económicamente la villa, con miles de peregrinos que atraviesan, descansan o pernoctan en la capital, lo que está dando lugar al surgimiento de negocios y creación de empleo local en torno a los alojamientos, y a los establecimientos de comida para llevar.

Peregrinos de Zaragoza, en Grado, en una imagen tomada hace unas semanas. / Paula Tamargo

Hostelería, comercio y supermercados también se benefician de la elevada presencia de peregrinos en temporada alta, una realidad palpable en las calles, sobre todo a primera hora o por la tarde noche, cuando salen de los alojamientos para emprender de nuevo el camino o llegan a la capital moscona para descansar o pasar la noche.

"Camín de Grau", entidad que organiza este evento con las concejalías de Cultura y de Turismo, a cargo de Diego García Nieto y Lorena Álvarez Cabo, respectivamente, destaca que se trata de una iniciativa que "es para todo Grado" y visitantes. "Aunque se realice en El Fresno y durante las fiestas de El Fresno, queremos que sea una fiesta, una celebración que atraiga e implique a todos los vecinos y vecinas del concejo", explica Daniel Menéndez, coordinador de "Carmín de Grau".

Bendición del zurrón y el bordón

"Recreamos el final de la Edad Media, momento álgido de Camino de Santiago en estas zonas, y queremos que se vean un poco los diferentes tipos de personas que estaban en camino, las funciones de las órdenes que daban hospedería a los peregrinos, también las órdenes militares que protegían, y vamos a hacer la ceremonia de la bendición del zurrón y el bordón, que era la ceremonia antigua, que ya está en el El Códice Calixtino de Santiago", señala Menéndez.

El santuario de El Fresno permanecerá abierto durante toda la jornada para quien lo quiera conocer y va a haber ambientación musical con las representaciones también a lo largo del camino entre la villa y el templo.

Un peregrino, cruzando el Puente de Peñaflor. / Miki López

Quienes deseen participar pueden subir andando y acompañando a la comitiva o ir por su cuenta como consideren oportuno hasta el santuario. El "Entremés de la venta" de Quevedo del que se podrá disfrutar durante el trayecto hace referencia a lo que "sucedía en las ventas del camino, precisamente a los tipos de personas que pasaban por allí, y se hace un poco en clave humorística", comenta el coordinador de "Camín de Grau".

El mercadón y la comida recreada son dos de los atractivos que habrá en torno al santuario. "Vamos a hacer lo mismo que se comía en los monasterios y en las hospederías del Camino, que era la sopa boba, una especie de sopa de ajo, parecido, y la olla podrida, que aunque suena así un poco feo, en realidad son fabas rojas con productos cárnicos. Lo cocían todo durante muchas horas", abunda Menéndez.