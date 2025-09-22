Rosa, Aurora y Josefa, historia de tres maestras eternas para la memoria que se recupera en Grado

Tres maestras republicanas reciben hoy, lunes, el homenaje de Grado, dentro de los actos que forman parte de las quintas Jornadas de Memoria Democrática. Las tres marcharon a Rusia por diferentes vías, para acompañar o ser docentes de los miles de niños que partieron al exilio en la Guerra Civil. Dos de ellas son las hermanas Aurora y Josefa Álvarez Suárez, naturales de Santianes de Molenes. Tal y como describe el historiador Cristian Rangel Valdés en su obra sobre «El concejo de Grado durante la Segunda República, la Guerra Civil y la posguerra», Aurora partió a la URSS desde Madrid, allá por 1937, y allí trabajó como docente en la Casa 9 de Leningrado, entre otros empleos. Regresó a España con la muerte de Franco y ejerció en Avilés, aunque terminó por regresar a Rusia, donde falleció en 1982. Quien nunca pudo volver a su casa natal fue su hermana, Josefina, que partió desde El Musel la noche del 23 de septiembre de 1937 y murió en Moscú en 1970.

La tercera maestra que recibirá hoy el reconocimiento de su municipio es Rosa López Areces, que nació y murió en Peñaflor, tras pasar 20 años en el exilio. Una de sus familiares, Visi Areces, ha escrito magistralmente lo que se sabe de su periplo vital en un texto publicado junto a una imagen de la joven en la web «Geografía e historia de los Niños de la Guerra», de la Asociación de los Niños de Rusia.

A la edad de 20 años, en marzo de 1936, RosaLópez Areces, obtuvo el título de docente. En sus ideales republicanos pesó la figura de Demetrio Areces, «muy activo en política, teniente de alcalde y único concejal por el Partido Comunista en el Ayuntamiento de Grado», escribe Visi Areces, nieta de este. En septiembre de 1936, la casa familiar fue incautada, pasó a ser cuartel militar y «el pueblo de Peñaflor fue escenario bélico hasta la caída del Frente Norte en 1937».

Cómo salió de Asturias se desconoce, pero sí se ha constatado que llegó a Cataluña, donde se supone que pudo tomar, con un grupo, un autobús hacia París y desde allí tomar un barco en el puerto de El Havre. Llegó a Leningrado por el mar Báltico, escribe Visi Areces, y en la antigua Unión Soviética ejerció de educadora en las casas de niños españoles.

Después, «su salida de la URSS está documentada el 23 de abril de 1946, con un grupo que partió en el buque Vilnius del puerto de Libao hacia Nueva York» y «sabemos que estuvo en México y Cuba; de la estancia en este país hay fotografías fechadas en 1946 y 1947», siempre según el relato de su familia.

Se conoce también que en 1958 ya estaba en Asturias, dando clase en Mirallo (Tineo) y que después lo hizo en Coalla (Grado). «En 1963 fundó el Colegio Rosi en San Pelayo (Grado), y su pasión por la enseñanza dejó una huella imborrable en sus alumnos», detalla Visi Areces.

«Ahora reconocemos el carácter innovador de sus enseñanzas, inspiradas en el ideario de la Institución Libre de Enseñanza. Ejerció el libre magisterio (con la censura vigente) en la España de los años 60 y posterior: la gimnasia sueca al aire libre, la afición a la lectura con los poemas del cubano José Martí (héroe de la revolución cubana), la música, el gusto por las matemáticas, o las clases de geografía que nos hacían viajar por el mundo y situar el Amur Daria, el rio más largo de Asia Central», añade su familia.

Actos en la villa

De esta mujer se dice que era de recio carácter, «resistente ante las adversidades», producto de su experiencia, muy joven, con la guerra y el exilio. Nunca contó su vida desde la perspectiva del odio o el rencor, recuerda Visi Areces, que señala que, «desgraciadamente, una larga enfermedad provocó su muerte prematura a la edad de 62 años». Falleció en Peñaflor el 27 de julio de 1978.

El homenaje que hoy lunes se rinde a las tres consistirá en la instalación de una placa conmemorativa en sus localidades de origen: en Santianes de Molenes será a las 11.30 horas, y en Peñaflor a las 12.30. Después, se colocarán los «Stolpersteine» (adoquines de la memoria) de los tres moscones asesinados en los campos de concentración nazis. El acto se iniciará en torno a las 13.15 horas en el Parque de la Memoria, en la villa.

Por la tarde, en la Casa de Cultura moscona, el periodista y escritor César Jara presentará su libro «Los Músicos del campesino» en el marco del programa de estas jornadas organizadas por laAsociación Memorialista Carlos Barredo y promovidas por el Ayuntamiento.