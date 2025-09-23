Piedras de la memoria en Grado para recordar a Trinitario de la Fuente, José Manuel Sánchez y Antonio García, víctimas del nazismo

El Gobierno de Asturias colocó ayer en Grado tres nuevas "stolpersteine" o piedras de la memoria en recuerdo de tres vecinos víctimas del nazismo. Se trata de Trinitario de la Fuente Areces, nacido en 1914, deportado en 1941, desde su exilio en Francia a Mauthausen y asesinado ese mismo año en Hartheim; de José Manuel Sánchez López, nacido en 1914, deportado desde Francia a Mauthausenn en 1940 y asesinado en 1942 en Gusen, y de Antonio García Arango, nacido en 1919, deportado desde Francia en 1941 y asesinado ese mismo año en Hartheim.

Estos tres hombres cuentan con una escultura en el Parque de la Memoria de la villa moscona, lugar donde se colocaron también estos adoquines con sus nombres. Esta iniciativa ha formado parte del programa de las quintas Jornadas de Memoria Democrática de Grado, al igual que los actos que hubo previamente en Peñaflor y Santianes de Molenes para homenajear a las maestras republicanas Rosa López y Aurora y Josefa Álvarez, que acompañaron en el exilio a la Unión Soviética al millar de niños de la guerra que salieron de Asturias en septiembre de 1937.

Grado, un referente en memoria democrática

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, aseguró que la colocación de estas piedras de la memoria son “un reconocimiento a la lucha por la democracia, pero, además, suponen una herramienta para evitar la repetición”. En su opinión, el Ayuntamiento de Grado “está haciendo un enorme trabajo en materia de memoria democrática y nosotros contribuimos con este acto a la conservación de esa memoria colectiva que queremos mantener y recuperar”.

Las "piedras de la memoria" colocadas en Grado. / G. A.

La jornada se abrió en Santianes de Molenes, donde se descubrieron dos placas conmemorativas en homenaje a las maestras Aurora Álvarez Suárez y Josefina Álvarez Suárez. La tercera placa se colocó en la escuela de Peñaflor, en recuerdo de María Rosa López Areces. De este modo, las instituciones reconocen su esfuerzo como educadoras y cuidadoras de los más de mil niños evacuados a la Unión Soviética desde el puerto de El Musel en 1937, para protegerlos de los ataques del golpista ejército de Franco.

Participación institucional

En los homenajes han participado la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, y la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado Villa, junto al alcalde, José Luis Trabanco, y la concejala de Memoria, María José Miranda.

Collado subrayó el rechazo a todas las guerras “que asolan el mundo unos conflictos que hacen aún más necesarios este tipo de actos”, ha resaltado. “Llegamos muy tarde, pero llegamos a tiempo, porque necesitamos transmisión de memoria", señaló.