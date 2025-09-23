Piedras de la memoria en Grado para recordar a Trinitario de la Fuente, José Manuel Sánchez y Antonio García, víctimas del nazismo
Peñaflor acogió el acto el homenaje a la maestra Rosa López y Santianes otro para las hermanas Aurora y Josefa Álvarez, todas docentes que acompañaron a los "niños de la guerra"
El Gobierno de Asturias colocó ayer en Grado tres nuevas "stolpersteine" o piedras de la memoria en recuerdo de tres vecinos víctimas del nazismo. Se trata de Trinitario de la Fuente Areces, nacido en 1914, deportado en 1941, desde su exilio en Francia a Mauthausen y asesinado ese mismo año en Hartheim; de José Manuel Sánchez López, nacido en 1914, deportado desde Francia a Mauthausenn en 1940 y asesinado en 1942 en Gusen, y de Antonio García Arango, nacido en 1919, deportado desde Francia en 1941 y asesinado ese mismo año en Hartheim.
Estos tres hombres cuentan con una escultura en el Parque de la Memoria de la villa moscona, lugar donde se colocaron también estos adoquines con sus nombres. Esta iniciativa ha formado parte del programa de las quintas Jornadas de Memoria Democrática de Grado, al igual que los actos que hubo previamente en Peñaflor y Santianes de Molenes para homenajear a las maestras republicanas Rosa López y Aurora y Josefa Álvarez, que acompañaron en el exilio a la Unión Soviética al millar de niños de la guerra que salieron de Asturias en septiembre de 1937.
Grado, un referente en memoria democrática
La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, aseguró que la colocación de estas piedras de la memoria son “un reconocimiento a la lucha por la democracia, pero, además, suponen una herramienta para evitar la repetición”. En su opinión, el Ayuntamiento de Grado “está haciendo un enorme trabajo en materia de memoria democrática y nosotros contribuimos con este acto a la conservación de esa memoria colectiva que queremos mantener y recuperar”.
La jornada se abrió en Santianes de Molenes, donde se descubrieron dos placas conmemorativas en homenaje a las maestras Aurora Álvarez Suárez y Josefina Álvarez Suárez. La tercera placa se colocó en la escuela de Peñaflor, en recuerdo de María Rosa López Areces. De este modo, las instituciones reconocen su esfuerzo como educadoras y cuidadoras de los más de mil niños evacuados a la Unión Soviética desde el puerto de El Musel en 1937, para protegerlos de los ataques del golpista ejército de Franco.
Participación institucional
En los homenajes han participado la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, y la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado Villa, junto al alcalde, José Luis Trabanco, y la concejala de Memoria, María José Miranda.
Collado subrayó el rechazo a todas las guerras “que asolan el mundo unos conflictos que hacen aún más necesarios este tipo de actos”, ha resaltado. “Llegamos muy tarde, pero llegamos a tiempo, porque necesitamos transmisión de memoria", señaló.
- El pueblo que se niega a que le cambien el nombre por la toponimia en asturiano: 'Ningún vecino dice Orllé
- La 'joya' arquitectónica de Gijón que crece en admiradores: 'Es una pasada, no entendemos que no sea Patrimonio Mundial
- Atención conductores: aumentan las multas en Asturias por estas dos distracciones al volante
- Giro en la investigación del crimen de La Folleca: esta es la revelación del sospechoso sobre la noche en que asesinaron a la avilesina Noelia González
- Adiós a la sidrería El Madreñeru de Pola de Siero, que cierra el 19 de octubre: 'Solo tengo gratitud para todo el mundo
- Adiós a una leyenda del comercio local en Avilés
- Antiviolencia propone una sanción de 10.000 euros por un detalle del tifo desplegado en la final del play-off ante el Mirandés
- Carmen López, conocida vecina de Ciudad Naranco: 'Es más complicado pasear por la Losa que surfear siendo ciega