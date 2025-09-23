"Un sueño que se cumple", conferencia en Grado del empresario Francisco Rodríguez, de Reny Picot, que recibe el 4 de octubre el "Moscón de oro"

Los "Moscones de oro", emblemáticas distinciones que concede la Asociación Amigos de Grado, se entregan este año el 4 de octubre, a las 12.30 horas, en un acto en la Capilla de Los Dolores que también se podrá seguir en directo desde el nuevo Centro Cultural de la villa. En esta ocasión reciben el reconocimiento en su categoría local el ultrafondista y farmaceútico Nicolás de Las Heras Monforte y en la nacional internacional el empresario Francisco Rodríguez García, propietario de Reny Picot. Pero antes de la ceremonia se desarrolla la Semana Cultural que forma parte de la programación anual de los premios, y este año ambos galardonados ofrecen una conferencia para compartir su experiencia vital y de éxito en sus respectivos campos.

Nicolás de las Heras hablará de "Vida y experiencias de un ultrafondista" el martes 30 de septiembre a las 19.30 horas en la sala polivalente de la Casa de Cultura de Grado. Mientras, Francisco Rodríguez lo hará acerca de "Un sueño que se cumple" y su conferencia será el miércoles 1 de octubre, a las 19.30 horas en la capilla de Los Dolores. Son dos de las citas relevantes de una programación que tiene también otros de gran interés como la presentación, el día 29 de septiembre, de la revista de los "Moscones de oro" 2025 y de la propia Semana Cultural, que alcanza su edición número vigésimo séptima. Actuará además el Ochote "Cantos del Fontán".

Foto de familia de responsables de Amigos de Grado con los premiados de 2022: Javier Guillén, que lo recogió en representación de la Vuelta a España, y Raquel Álvarez, que lo hizo como presidenta de la Denominación de Origen Protegida (DOP). / Irma Collín

El día 2 de octubre está prevista una charla a cargo de miembros de la comunidad educativa del instituto Ramón Areces sobre cómo se preparan y desarrollan los musicales que comienzan a ser una tradición en el centro. Será a las 13.00 horas en la capilla de Los Dolores. Tras la ceremonia de entrega de los "Moscones de oro", el día 4, aún resta otro acto de la Semana Cultural: el Concurso de Parejas de Gaita y Tambor "Memorial Diógenes García". Tendrá lugar a partir de las 18.00 horas en el Centro Cultural.

Exposiciones en el patio de la Casa de Cultura

Como también suele ser habitual, hay exposiciones en el patio de la Casa de Cultura de Grado. Se trata de las que llevan por título "Un sueño que se cumple" y "Deporte y solidaridad", que podrán visitarse desde el 29 de septiembre hasta el 12 de octubre.

La Asociación Amigos de Grado recuerda además que todas aquellas personas que deseen asisistir a la comida posterior a la ceremona de entrega de los "Moscones de oro", el día 4 de octubre, deben adquirir previamente las invitaciones, a un precio de 50 euros, en la confitería Pastur y en la sidrería Feudo Real. El almuerzo tiene lugar en el Hotel Palacio de La Magdalena, en Soto del Barco.