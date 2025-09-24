Club de lectura y taller de escritura creativa en la programación cultural de Grado, que abre plazo para apuntarse en los grupos de actividades

Apuntarse a un club de lectura para disfrutar de compartir las experiencias que ofrece la literatura o participar en un taller de escritura para empezar a practicarla como autor. Grado ofrece de nuevo ambas posibilidades a través de su programación cultural, en la que además hay habitualmente presentaciones de libros y otras propuestas relacionadas con el mundo de las letras.

Quienes deseen participar en los talleres de lectura de este año, que imparte Fernando Menéndez, ya tienen el plazo abierto y pueden apuntarse en la biblioteca de Grado ( 985 75 48 13).

También es posible apuntarse ya al taller de escritura creativa de la biblioteca de Grado que lleva por título "Otras miradas (La mirada del narrador)", de Ana María Lamela. Son cuatro sesiones de 2 horas cada una, que se impartirán los lunes 6 y 20 de octubre, 3 y 17 de noviembre, a las 18.00 horas. Las inscripciones también se realizan en la biblioteca.

"¿Qué importancia tiene escribir en 3.ª o 1.ª persona? ¿Se pueden combinar distintos narradores en un relato? Este taller de escritura creativa se centra en la narrativa y en los tipos de narradores", explican desde el área de Cultura de Grado.

"Las distintas miradas y los distintos puntos de vista otorgan perspectivas diferentes, lo que confiere un carácter distinto a cada relato. Por ello, cuanto mejor conozcamos las claves para escribir y contar desde la perspectiva, por ejemplo, de un narrador omnisciente, un narrador protagonista o un narrador testigo, más fácil nos será elegir cómo generar en nuestra historia más objetividad o más cercanía para transmitir a los y las lectoras lo que queremos decir. En este taller se trabajará leyendo y escribiendo relatos para distinguir y comprender a fondo las otras miradas de los narradores, utilizando textos de conocidos escritores y escritoras", añaden.

Por otro lado, hoy, miércoles, se presenta el libro "Pídemelo todo menos seso", de Rafa Balbuena, a las 19.30 horas en la Casa de Cultura de Grau/Grado