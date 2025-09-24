Club de lectura y taller de escritura creativa en la programación cultural de Grado, que abre plazo para apuntarse en los grupos de actividades
"Pídemelo todo menos seso", libro de Rafa Balbuena, que se presenta hoy a las 19.30 horas en la Casa de Cultura
P. T.
Apuntarse a un club de lectura para disfrutar de compartir las experiencias que ofrece la literatura o participar en un taller de escritura para empezar a practicarla como autor. Grado ofrece de nuevo ambas posibilidades a través de su programación cultural, en la que además hay habitualmente presentaciones de libros y otras propuestas relacionadas con el mundo de las letras.
Quienes deseen participar en los talleres de lectura de este año, que imparte Fernando Menéndez, ya tienen el plazo abierto y pueden apuntarse en la biblioteca de Grado ( 985 75 48 13).
También es posible apuntarse ya al taller de escritura creativa de la biblioteca de Grado que lleva por título "Otras miradas (La mirada del narrador)", de Ana María Lamela. Son cuatro sesiones de 2 horas cada una, que se impartirán los lunes 6 y 20 de octubre, 3 y 17 de noviembre, a las 18.00 horas. Las inscripciones también se realizan en la biblioteca.
"¿Qué importancia tiene escribir en 3.ª o 1.ª persona? ¿Se pueden combinar distintos narradores en un relato? Este taller de escritura creativa se centra en la narrativa y en los tipos de narradores", explican desde el área de Cultura de Grado.
"Las distintas miradas y los distintos puntos de vista otorgan perspectivas diferentes, lo que confiere un carácter distinto a cada relato. Por ello, cuanto mejor conozcamos las claves para escribir y contar desde la perspectiva, por ejemplo, de un narrador omnisciente, un narrador protagonista o un narrador testigo, más fácil nos será elegir cómo generar en nuestra historia más objetividad o más cercanía para transmitir a los y las lectoras lo que queremos decir. En este taller se trabajará leyendo y escribiendo relatos para distinguir y comprender a fondo las otras miradas de los narradores, utilizando textos de conocidos escritores y escritoras", añaden.
Por otro lado, hoy, miércoles, se presenta el libro "Pídemelo todo menos seso", de Rafa Balbuena, a las 19.30 horas en la Casa de Cultura de Grau/Grado
- ¿Asesinaron realmente dos encapuchados al ganadero de Ribadesella? Lo que matiza ahora a la Guardia Civil su cuñada y un posible móvil económico
- La nueva conexión peatonal de Oviedo que el Ayuntamiento considera de 'máxima urgencia
- La inesperada multa que está afectando a los conductores asturianos: el papel que no tienen en regla y se sanciona entre 601 y 3.005 euros
- Covadonga Díaz, concejala de Festejos de Oviedo: 'San Mateo fue un éxito, pero organizar diez conciertos en La Ería quizás sean un exceso
- Esta emblemática sidrería de Gijón reabrirá en noviembre: así será la nueva vida de 'un templo' de la hostelería
- La 'joya' arquitectónica de Gijón que crece en admiradores: 'Es una pasada, no entendemos que no sea Patrimonio Mundial
- Pelayo González, empresario y gran amigo de Melendi, pone el foco en el próximo San Mateo: “Con alguna de mis iniciativas bailaría hasta Mafalda”
- Alarma en Oviedo, un incendio en un quinto piso provoca un gran revuelo en una zona transitada y deja un herido