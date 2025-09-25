La Asociación para el Desarrollo del Camín de la Mesa cumple 25 años y lo celebra en Grado: este es el programa previsto

La Asociación Grupo de Acción Local para el Desarrollo de la Comarca del Camín Real de la Mesa celebra el 25º aniversario de su constitución por todo lo alto. Las bodas de plata del colectivo se conmemoran este sábado con una jornada en el Centro Cultural de Grado en la que se hará un homenaje a todas las personas que han formado parte de este proyecto a lo largo de estos años, en forma de mesas redondas y proyectos audiovisuales.

La sesión contará con la presencia del Consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, el alcalde de Grado, José Luis Trabanco, y el presidente del Grupo de Acción Local Camín Real de la Mesa, Belarmino Fernández Fervienza, quienes se encargarán de la inauguración institucional a las 11.00 horas.

Acto seguido se presentará el audiovisual "25 años haciendo CAMÍN al andar", y se abrirá la primera mesa redonda titulada "¿Quién decide en el medio rural? Repensando los G. D. R." con la participación de Abel Alonso, de la Fundación Vital; Juan Carlos Fernández, de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores Ganaderos de Asturias (ASAJA); Isabel Díaz, de las Cooperativas agroalimentarias de Asturias; María Teresa Lana, de la Asociación de Mujeres La Xaranzana, de Somiento y María Isabel Méndez, alcaldesa de Las Regueras.

A las 12.30 horas habrá una mesa de debate con beneficiarios de las ayudas LEADER: Carlos Díaz, de Wabi Sabi Boutique Hotel de Quirós; Lara Calderón, de Destilería Cantábrico de Las Regueras; Marta Cano, de Somiedo Campert Park; Marcos López, del Club de Piragüismo Moscón de Grado; Pablo Álvarez, de Queserías Gorfolí de Illas y Marta Fernández, del Hotel Rural Palacio Fernández Heres de Grado.

A las 13.30 tendrá lugar la clausura a cargo de Begoña López, directora general de Agricultura y Desarrollo Rural, antes de una pitanza con productos del Camín Real de la Mesa en el Palacio Fontela.