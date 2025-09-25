Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Asociación para el Desarrollo del Camín de la Mesa cumple 25 años y lo celebra en Grado: este es el programa previsto

Emprendedores y miembros del grupo debatirán sobre el futuro del medio rural y los beneficios de las ayudas LEADER

Dependencias del Grupo de Desarrollo Rural Camín Real de la Mesa

Dependencias del Grupo de Desarrollo Rural Camín Real de la Mesa

Luján Palacios

Luján Palacios

Grado

La Asociación Grupo de Acción Local para el Desarrollo de la Comarca del Camín Real de la Mesa celebra el 25º aniversario de su constitución por todo lo alto. Las bodas de plata del colectivo se conmemoran este sábado con una jornada en el Centro Cultural de Grado en la que se hará un homenaje a todas las personas que han formado parte de este proyecto a lo largo de estos años, en forma de mesas redondas y proyectos audiovisuales.

La sesión contará con la presencia del Consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, el alcalde de Grado, José Luis Trabanco, y el presidente del Grupo de Acción Local Camín Real de la Mesa, Belarmino Fernández Fervienza, quienes se encargarán de la inauguración institucional a las 11.00 horas.

Acto seguido se presentará el audiovisual "25 años haciendo CAMÍN al andar", y se abrirá la primera mesa redonda titulada "¿Quién decide en el medio rural? Repensando los G. D. R." con la participación de Abel Alonso, de la Fundación Vital; Juan Carlos Fernández, de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores Ganaderos de Asturias (ASAJA); Isabel Díaz, de las Cooperativas agroalimentarias de Asturias; María Teresa Lana, de la Asociación de Mujeres La Xaranzana, de Somiento y María Isabel Méndez, alcaldesa de Las Regueras.

A las 12.30 horas habrá una mesa de debate con beneficiarios de las ayudas LEADER: Carlos Díaz, de Wabi Sabi Boutique Hotel de Quirós; Lara Calderón, de Destilería Cantábrico de Las Regueras; Marta Cano, de Somiedo Campert Park; Marcos López, del Club de Piragüismo Moscón de Grado; Pablo Álvarez, de Queserías Gorfolí de Illas y Marta Fernández, del Hotel Rural Palacio Fernández Heres de Grado.

A las 13.30 tendrá lugar la clausura a cargo de Begoña López, directora general de Agricultura y Desarrollo Rural, antes de una pitanza con productos del Camín Real de la Mesa en el Palacio Fontela.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Fueron dos encapuchados, lo diré una, dos y mil veces', insiste la pareja del ganadero de Ribadesella asesinado a golpes
  2. ¿Asesinaron realmente dos encapuchados al ganadero de Ribadesella? Lo que matiza ahora a la Guardia Civil su cuñada y un posible móvil económico
  3. Herido tras estampar su BMW 'nuevo de paquete' contra una grúa en una gasolinera de La Corredoria
  4. Un Pelayo de 70 metros y rebajar el Muro, entre las ideas para la playa verde de Gijón
  5. Benjamín Noval brilla en su estreno mundialista en la contrarreloj júnior: segundo mejor clasificado entre los ciclistas de primer año
  6. La empresa de la transformación de la Avenida de Galicia de Oviedo en bulevar inicia unas obras muy esperadas en La Corredoria
  7. El kamikaze de la 'Y', detenido en La Bolgachina: estaba en busca y captura y pendiente de entrar en prisión
  8. Muere el menor gijonés que sufrió un accidente de coche en agosto junto a su familia en Guadalajara

Última oportunidad: MediaMarkt rebaja casi 1000 euros el portátil más codiciado por solo unas horas (y otras ofertas irresistibles)

Última oportunidad: MediaMarkt rebaja casi 1000 euros el portátil más codiciado por solo unas horas (y otras ofertas irresistibles)

Uno de los narcos que compró droga a Oubiña fue a recogerla en un coche usado por el actor Luis Zahera, interrogado por esta trama pero no imputado

Uno de los narcos que compró droga a Oubiña fue a recogerla en un coche usado por el actor Luis Zahera, interrogado por esta trama pero no imputado

Bueño se prepara para acoger el III Encuentro Coral de Otoño “Maestro Carlos Prieto”

Bueño se prepara para acoger el III Encuentro Coral de Otoño “Maestro Carlos Prieto”

Largas colas, canciones míticas y mucha expectación: así fue el último concierto de Alejandro Sanz en Asturias hace una década

Largas colas, canciones míticas y mucha expectación: así fue el último concierto de Alejandro Sanz en Asturias hace una década

Igualdad pide disculpas a las víctimas por los fallos de las pulseras telemáticas

Igualdad pide disculpas a las víctimas por los fallos de las pulseras telemáticas

¿Qué opina el vestuario del Albacete sobre la racha del Sporting?: "El Molinón es complicado"

¿Qué opina el vestuario del Albacete sobre la racha del Sporting?: "El Molinón es complicado"

EN DIRECTO: Sigue el ambientazo y el partido entre Real Oviedo y Barcelona

EN DIRECTO: Sigue el ambientazo y el partido entre Real Oviedo y Barcelona

Los 5 Mejores Brunch en Asturias que No te Puedes Perder

Los 5 Mejores Brunch en Asturias que No te Puedes Perder
Tracking Pixel Contents