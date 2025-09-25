Grado se prepara para vivir el Día del Traxe: estas son las actividades previstas el domingo en la capital moscona

Grado se viste de tradición este fin de semana. La capital moscona se convertirá el domingo en la pasarela sobre la que desfilarán indumentarias con cortes del siglo XIX, fieles a la tradición regional, en un despliegue de tejidos, colores y hechuras, aderezados con complementos y con el rigor por bandera.

El IX Concurso y Muestra de Trajes Tradicionales Asturianos se celebra de forma paralela al mercado semanal en Grado, y ya desde las 11.00 horas habrá actividades para los más pequeños: hasta las 12.30 horas se celebrará el programa "Menudo Traxín", con jjuegos para niños y niñas en la Plaza del Ayuntamiento para ir entrando en calor.

A partir de las 13.00 horas tendrá lugar el concurso en la Plaza de los Dolores, el acto central de un día en en el que los participantes están obligados a vestir trajes compuestos por piezas cosidas en cualquier época, pero que reproduzcan de manera fiel, tanto en el corte como en la confección, el diseño, los géneros o los estampados, las prendas que los estudios sobre la materia determinan que son las propias de la tradición asturiana.

"No es un concurso de personajes que representan oficios o labores de la época, y por eso no se pueden llevar útiles, instrumentos o zurrones. Lo que se premia y se enseña al jurado y al público en el desfile en la pasarela es la ropa y el acierto en la forma de vestirla", recuerda la organización, que busca seguir fielmente los que fueron los usos del siglo XIX.

El Día'l Traxe'l País, en imágenes / Juan Plaza

Muchos participantes llevan meses cosiendo sus trajes para este día, en el que se podrán apreciar desde vestidos de labor hasta indumentaria de fiesta, con singularidades como prendas históricas rescatadas de desvanes y colecciones particulares para deslumbrar a los asistentes a la actividad. Cada año se supera el número de participantes, la originalidad y la perfección, con tintes elaborados artesanalmente para dar color a las prendas como se hacía antaño, piezas creadas a partir de telas que llevaban años esperando a ser utilizadas y joyas y detalles auténticos para que la capital moscona viva por unas horas en el pasado.

A partir de las 17.00 horas tendrá lugar, como colofón, un baile asturiano en la Plaza del Mercado, con la participación de Ramsés Ilesies y Xosé Ambás, La Flor de Grau, Roge Feito y Clarita Braña, Sergio y Lolo Catalán, Rellume, Muyeres por Grau y Santi Galguera, con la colaboración del Grupo Etnográfico del Oriente.

Será una oportunidad para lucir los trajes en todo su esplendor, una vez se sepan los ganadores del certamen de acuerdo a las normas de la organización: fidelidad y autenticidad en una cita que atrae a multitudes, y que espera culminar su éxito con la construcción de un Museo del Traxe dedicado a un arte que nació en las casas y se luce en las calles de la villa con cada vez más aplausos.