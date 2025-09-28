Leticia Sabater la lía en Grado: lleno en El Fresno para ver a la "artista intergeneracional" y de la "Salchipapa"
La actuación, pasadas las once de la noche de este sábado, logró congregar a numeroso público en la localidad
P. T.
Leticia Sabater llenó este sábado noche el prao de la fiesta de El Fresno, en Grado, donde la presentaron como "artista intergeneracional" y cantó temas como la "Salchipapa" creando mucha animación entre el público.
Su presencia en estas celebraciones había causado mucha expectación y fueron numerosos los vecinos del municipio que acudieron para pasar un buen rato con una actuación en la que se interpretan temas muy conocidos de otros grupos y artistas para que el público los cante con Sabater.
Ella fue una de las atracciones de estas fiestas de El Fresno, que se han revitalizado este año con una directiva que ha logrado un impulsar un programa para atraer a mucho público hasta la localidad.
Entre otras iniciativas por primera vez se ha celebrado el mercadón peregrino en torno al santuario y a la "Recreación peregrina", que realizó un tramo del Camino de Santiago desde Grado a El Fresno con representaciones a lo largo del trayecto y también en la zona del templo una vez llegada a destino la comitiva.
