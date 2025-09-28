Ocho peregrinos de cinco países en la Ruta de los Derechos Humanos en el Camino Primitivo: así se vive esta singular experiencia con parada en Grado

Ocho peregrinos de distintos países acaban de empezar el Camino Primitivo de Santiago. Proceden de Estados Unidos, Ecuador, Puerto Rico, Venezuela y España y llegaron en la tarde del sábado a Grado para pernoctar. Hoy, domingo, a primera hora de la mañana se han puesto en marcha, porque antes de seguir ruta y emprender la siguiente etapa tenían que pasar por la casona indiana de Cimadevilla propiedad hoy de la familia de Vidal Fernández. En el exterior de esta emblemática edificación hay colocada una de las placas que recuerdan los valores universales de la Declaración de los Derechos Humanos y que tienen mucho que ver con el propósito de este grupo de caminantes, entre los que se encuentran integrantes del colectivo "International Solidarity for Human Rights", que impulsó la instalación de esas placas y vinculó lo que significan, el mensaje que promocionan, a la ruta jacobea.

"Elegimos el Camino Primitivo de Santiago porque es el origen, la senda más antigua, la que guarda intacto el espíritu de hospitalidad y encuentro. Y en ese espíritu nació nuestro proyecto: la Ruta de los Derechos Humanos en el Camino Primitivo, una iniciativa de 'International Solidarity for Human Rights que convierte cada etapa, desde Oviedo hasta Santiago de Compostela, en un recordatorio viviente de los valores universales de la Declaración de los Derechos Humanos. En pueblos grandes y pequeños hemos instalado placas que recuerdan los 30 artículos de la Declaración. No son adornos: son huellas de memoria, invitaciones a detenerse, leer y reflexionar. Queremos que cada peregrino que pase por allí entienda que los derechos humanos no son una idea abstracta, sino un patrimonio vivo que también late en estas montañas, en estas escuelas, en estas plazas y en cada albergue que abre sus puertas", explica la norteamericana Elizabeth Sánchez Vegas, responsable del colectivo impulsor de esta iniciativa.

"Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad"

Camina junto a otras siete personas: Devorah Sasha, Veruska Chalbauld Marin, Monsy Dymond, Cecilia Navarrete D’Marco, José Miranda, Alex Miranda e Isabel Ferreiro. Todos se han detenido este domingo, pasadas las ocho y media de la mañana, ante la placa que hay en Grado y se han tomado una fotografía, además de detenerse para limpiarla, algo que hacen cada vez que pasan por los lugares donde hay una.

"Hoy nuestro paso nos lleva por Grado, donde se encuentra una de las placas más significativas: el Artículo 3 – El Derecho a la Vida. Está ubicada en la casona propiedad de la familia Fernández, y nos recuerda que toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Un principio tan esencial como universal, que aquí se convierte en una voz permanente de memoria y compromiso", señala Sánchez Vegas.

Difusión de valores a través del trayecto

Invita a los peregrinos que pasen por este punto a promocionar estos valores tomándose una fotografía y difundiéndola en redes. "Cuando encuentren las placas en su camino, deténganse, léanlas, tómense una foto con ellas y compártanla en sus redes sociales. Cada imagen, cada comentario, es otra forma de mantener vivos y presentes los Derechos Humanos en el corazón del Camino", señala.

Devorah Sasha, este domingo, limpiando la placa existente en Grado. / E. S.

Explica que "caminar el Primitivo es recordar que la historia nos une, que la solidaridad nos sostiene y que la dignidad humana nos pertenece a todos" y que esa es la misión del colectivo del que forma parte "y en cada paso la renovamos".

El grupo ha querido agradecer a su paso por la villa moscoona que "este proyecto no sería posible sin la confianza y la generosidad de los pueblos que nos recibieron desde el primer día". "Ellos —sus alcaldes, sus maestros, sus vecinos— hicieron suyo el sueño y lo transformaron en realidad. Cada año volvemos con peregrinos de distintas partes del mundo, y siempre encontramos en estas comunidades una acogida cálida, generosa y entusiasta que nos hace sentir en casa. Ustedes son parte esencial de este proyecto: sin su ilusión, su apoyo y su entrega, la Ruta de los Derechos Humanos no existiría", concluye.

Devorah Sasha y Elizabeth Sánchez, dos de las directoras de la fundación impulsora de la iniciativa, esta mañana, en la Avenida Flórez Estrada de Grado, en el trayecto de la etapa que lleva a Salas. / E. S.

Estas placas, del artista dEmo, comenzaron a colocarse en 2016 en distintos puntos de las etapas del Camino Primitivo. Hoy están ya ubicadas las 30 y cada una de ellas recuerda un artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. De este modo se ha configurado una especie de camino de los derechos humanos en torno a la ruta jacobea, entrelazando valores universales, y Grado es uno de los puntos obligados de parada para quienes la realizan conscientes de su existencia y quieren colaborar con la difusión de esta iniciativa.