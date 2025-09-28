La pasarela de los "traxes" de Grado, de alta costura: estos son los ganadores del concurso de indumentaria (con una pieza inédita)

Ni París, ni Nueva York, ni Milán. La capital de la moda ha sido este domingo Grado, y no de una moda cualquiera. Por la pasarela moscona desfilaron entre aplausos un total de 27 creaciones dentro de la décima edición del concurso "Indumentaria", dentro del Día' l Traxe. Unas más lujosas que otras, todas con igual valor por su singularidad: réplicas fieles de los atuendos que llevaban los asturianos de finales del siglo XIX, muchos de ellos basados en exhaustivos estudios documentales, todos ellos cuajados de detalles.

Hubo vestimentas de hombre y de mujer, de diario y de ocasiones especiales, de criados y de pudientes, y todas ellas llamaron la atención del numeroso público que este año asistió al desfile en el frontón del Parque de Arriba ante la amenaza de lluvia. Fue una edición colorida, con mucho terciopelo y ringorrango, perendengues (pendientes) originales del siglo XIX, cintas, cadenas y relojes, corales, capas, dengues y mandiles con pasamanería, sedas, refaxos superpuestos de varios colores, xustillos para abrigar mejor el cuerpo, medallas, zapatos y botas de piel y también escarpinos, madreñas y estameñas, paños más bastos que se estilaban entre las clases trabajadoras.

Público asistente al desfile en Grado / Mario Canteli

Un derroche de buen hacer, con impecables costuras y joyas para el recuerdo. Como los trajes ganadores, con detalles únicos que en el caso de la categoría femenina nunca antes se habían visto en el concurso. Marta Pérez, de Ibias, se hizo con el primer premio de su categoría con un mantelo de picote negro. Se trata de una pieza elaborada en tejido basto que sirve tanto para protegerse del frío como de la lluvia, ya que también se puede colocar en la cabeza. Completó el atuendo con un refaxu de bayeta, mandil rayado y unas galochas (como se llama a las madreñas en su zona) copiadas de un modelo antiguo de Tormaleo.

Una delicia para la vista, que tuvo su réplica en la categoría masculina con el moscón Francisco González. En su caso, lució un traje entero de estameña, una lana menos refinada que el paño. También llevó escarpines altos, para protegerse del frío, junto con unas madreñas somedanas, hechas a mano en Villar de Vildas y que aparecieron en una panera de Grado. El mérito en este caso es compartido con su madre, Loli Fernández, que fue la encargada de coser el traje. "Aprendí en el taller que se organiza en el concejo, y me llevó muchos nervios y horas para hacer y deshacer", confesaba ayer encantada con el resultado.

Loreto Suárez y Luis Ángel Fernández, con su pequeña Airela dormida en brazos / Mario Canteli

El segundo puesto fue para Arselina González, con un traje de diario compuesto por manto de lana color vinagre, mandil con vuelo para proteger la saya, perendengues sencillos y zapatos. En hombres, Santiago González, con un traje de asturiano de buena posición formado por capa, chaleco de seda, chaqueta rematada en terciopelo y capa antigua, aderezado todo ello con un reloj original del siglo XIX fabricado en Londres.

El podio lo completó un matrimonio: el formado por Marina Rodríguez y Nelson Díaz. Ella llevó saya y dengue negros, con ringorrangos en forma de trapecio, refajo rojo y mandil fucsia con pasamanería. Él se decantó por una capa con vueltas de color verde y rojo, calzón de terciopelo y medias azules, indicativas de una buena posición social.

Por la pasarela desfilaron también numerosas curiosidades: el traje que cosió Sheila Quirós para casarse, y un modelo singular: César Fernández, de 88 años, quien fuera sastre toda la vida en Oviedo y artífice de la indumentaria de la primera banda de gaitas de la ciudad, la de Ciudad Naranco. Se paseó con prestancia sobre la pasarela con una capa de terciopelo con cierres charros, traje negro con botas y faja encarnada.

Hubo quienes fueron en familia para asistir como público, también ataviados de antaño de pies a cabeza. Como Fonso les Regueres y Montse Trabanco, que llevaron también a su pequeña nieta Lucía Fernández. O Loreto Suárez, Luis Ángel Fernández y su pequeña Airela Fernández que el martes cumplirá un año, todos ellos vestidos al uso tradicional, llegados desde Mieres y ganadores varias veces en Grado. Y las hermanas mosconas Tatiana, Mónica y Marilís Lavilla, que lucían junto con sus maridos los trajes que cosió Mónica para todos ellos.

Iñaki Santianes desfilando con una capa / Mario Canteli

Este año, además, hubo dos participantes internacionales: Astrid Martínez Maldonado, de Guatemala, y Renata Pires, de Brasil, que aunque nacieron a miles de kilómetros, "son tan asturianas como yo", señalaba el presentador y organizador, Berto Suárez. No en vano, ambas lucieron elaboradas prendas completamente fieles a la tradición. La misma que llamó Suárez a mantener, con "la alegría" de contar con varias participantes muy jóvenes y con la recomendación de "buscar en hórreos y paneras, porque cada año se recuperan telas y piezas caídas en el olvido". Y pidó además que no se pierdan oficios como los de tejer medias y hacer madreñas, tan en desuso hoy en día.

El concurso fue "todo un éxito", indicaba la concejala Lorena Cabo, encantada con el nivel de participación tras diez ediciones y con la idea de tener un Museo del Traxe en Grado cada vez más cerca.