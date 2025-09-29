Amigos de Grado abre la Semana Cultural presentando su revista: estas son las actividades previstas hasta el domingo
Nicolás de las Heras ofrece este martes una charla sobre su experiencia como ultrafondista
J. A. O.
Amigos de Grado abrió este lunes su Semana Cultural, que se extenderá hasta el próximo domingo. La cita en la capilla de los Dolores sirvió para presentar el nuevo número de la revista del colectivo. El Ochote Cantos del Fontán se encargó de la parte musical.
Tras la inauguración oficial, el programa entra en harina con una charla del ultrafondista Nicolás de las Heras, premio Moscón de Oro Local, quien este martes disertará sobre "Vida y experiencias de un ultrafondista". Será en la sala polivalente de la Casa de Cultura, a partir de las siete y media de la tarde.
De miércoles, será Francisco Rodríguez García, empresario de Reny Picot y premio Moscón de Oro Nacional e Internacional de esta edición de los galardones, quien ofrecerá la conferencia "Un sueño que se cumple". El acto está previsto para las siete y media, en la capilla de los Dolores.
El jueves, a la una y también en la capilla, representantes del IES Ramón Areces, explicarán los entresijos de sus musicales. El domingo, a las cuatro, se celebrará el Concursu de Pareyas de Gaita y Tambor Memorial Diógenes García.
En el acto de presentación de los actos y de la revista intervinieron Diego García, concejal de Cultura de Grado; Manuel Fernández, presidente de Amigos de Grado, y Gustavo Fernández, cronista oficial.
- Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa
- Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
- Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene 'un potencial enorme' para la industria ferroviaria
- Este es el populoso barrio de Asturias donde la pirámide demográfica da la vuelta: hay el doble de jóvenes que de jubilados
- Adiós a dar vueltas para aparcar en Covadonga: el Principado construirá un nuevo aparcamiento de cien plazas en este punto del santuario
- Fallece el ortodoncista ovetense Luis Llaca, propietario de una clínica en la calle Toreno
- Accidente mortal en Langreo: muere un hombre al volcar un todoterreno en una finca y su sobrino de 14 años y otro menor resultan heridos
- Quiere gobernar lo suyo y lo de los demás, se cree el dueño de Asturias': la contundente respuesta de Noreña al alcalde de Siero