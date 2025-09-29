Amigos de Grado abre la Semana Cultural presentando su revista: estas son las actividades previstas hasta el domingo

Amigos de Grado abrió este lunes su Semana Cultural, que se extenderá hasta el próximo domingo. La cita en la capilla de los Dolores sirvió para presentar el nuevo número de la revista del colectivo. El Ochote Cantos del Fontán se encargó de la parte musical.

Tras la inauguración oficial, el programa entra en harina con una charla del ultrafondista Nicolás de las Heras, premio Moscón de Oro Local, quien este martes disertará sobre "Vida y experiencias de un ultrafondista". Será en la sala polivalente de la Casa de Cultura, a partir de las siete y media de la tarde.

De miércoles, será Francisco Rodríguez García, empresario de Reny Picot y premio Moscón de Oro Nacional e Internacional de esta edición de los galardones, quien ofrecerá la conferencia "Un sueño que se cumple". El acto está previsto para las siete y media, en la capilla de los Dolores.

El jueves, a la una y también en la capilla, representantes del IES Ramón Areces, explicarán los entresijos de sus musicales. El domingo, a las cuatro, se celebrará el Concursu de Pareyas de Gaita y Tambor Memorial Diógenes García.

En el acto de presentación de los actos y de la revista intervinieron Diego García, concejal de Cultura de Grado; Manuel Fernández, presidente de Amigos de Grado, y Gustavo Fernández, cronista oficial.