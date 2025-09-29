La Flor de Grau, aniversario de su primera actuación con danzas y cantares durante el Día'l Traxe'l País

Se ha cumplido un año de la primera actuación del Grupo de Folclore La Flor de Grau y el colectivo lo celebró volviendo a bailar y a tocar durante el Día'l Traxe'l País, este domingo. A lo largo de la mañana animaron el mercado dominical con danzas y cantares tradicionales de forma altruista "para agradecer al Ayuntamiento la cesión de un local para los ensayos del grupo". Ya por la tarde, en El Frontón, el grupo actuó en el escenario habilitado para el concurso de indumentaria con unas cuantas piezas, entre ellas "la jota de Tresmonte y la muñeira de Astierna con pandero y pandereta, Donzaina y Babia, con acordeón, Ibias y jota de Noroccidente con gaita y tambor", explica el grupo.

El Grupo de Folclore La Flor de Grau nació en el verano de 2024 con un propósito claro: "preservar, promover y compartir el rico patrimonio cultural y folclórico de Grau y de Asturias". "Sabemos que nuestras tradiciones no son solo parte del pasado, sino una expresión viva de lo que somos como pueblo. En cada baile, en cada canción, en cada traje, late la historia de generaciones que han sabido celebrar la vida, el trabajo y la identidad desde lo colectivo", destacaban sus integrantes en un artículo publicado en LA NUEVA ESPAÑA de Grado en julio de este año.

Otro momento de las actuaciones del grupo durante el concurso de indumentaria. / L. F. G.

El colectivo tiene vocación "formativa, festiva y comunitaria" y eligió un nombre que simboliza su filosofía y objetivos: "Ser una flor que brota con fuerza de nuestras raíces más hondas: las danzas, los cantares, los usos y costumbres de nuestra tierra (...) También una flor que se abre al mundo, que invita a participar, que se ofrece como punto de encuentro intergeneracional. Porque en nuestras fileras hay desde pequeños que dan sus primeros pasos de baile, hasta mayores que nos transmiten, con sabiduría y emoción, los saberes de antaño".