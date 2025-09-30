Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alejandro Ramírez gana el Concurso de Fotografía de la Asociación Vecinal y Cultural de Peñaflor

El jurado decidió conceder un accésit a una imagen de Soraya Galán

La imagen ganadora del concurso, obra de Alejandro Ramírez.

P. T.

Grado

Ya hay fallo para el V Concurso de Fotografía que organiza la Asociación Vecinal y Cultural de Peñaflor. Alejandro Ramírez Álvarez, de Piedras Blancas, se ha alzado con el primer premio con una imagen que recoge el momento en que un peregrino bebe en una fuente del camino y la escena se refleja además en el agua.

Además se ha concedido un accésit a Soraya Galán Villaverde, de Riberas, en Soto del Barco, que presentó la imagen de un peregrino caminando visto a través de la cerradura de una puerta.

El  jurado se reunió este lunes en la sede de la Asociación Vecinal y Cultural de Peñaflor, donde están expuestas las imágenes, más de una veintena en una edición en la que se ha registrado una alta participación.

Obra reconocida con un áccesit, de Soraya Galán.

