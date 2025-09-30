Alejandro Ramírez gana el Concurso de Fotografía de la Asociación Vecinal y Cultural de Peñaflor
El jurado decidió conceder un accésit a una imagen de Soraya Galán
P. T.
Grado
Ya hay fallo para el V Concurso de Fotografía que organiza la Asociación Vecinal y Cultural de Peñaflor. Alejandro Ramírez Álvarez, de Piedras Blancas, se ha alzado con el primer premio con una imagen que recoge el momento en que un peregrino bebe en una fuente del camino y la escena se refleja además en el agua.
Además se ha concedido un accésit a Soraya Galán Villaverde, de Riberas, en Soto del Barco, que presentó la imagen de un peregrino caminando visto a través de la cerradura de una puerta.
El jurado se reunió este lunes en la sede de la Asociación Vecinal y Cultural de Peñaflor, donde están expuestas las imágenes, más de una veintena en una edición en la que se ha registrado una alta participación.
