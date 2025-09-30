El ultrafondista Nicolás de las Heras emociona en la Semana Cultural de Amigos de Grado: "La pasión es fundamental en la vida y también en el deporte"

La Semana Cultural que organiza la Asociación Amigos de Grado en torno a la entrega de los premios Moscones de Oro vivió este martes una de sus citas más esperadas con la charla de Nicolás de las Heras, farmacéutico, ultrafondista y deportista solidario distinguido este año con el galardón local. En la sala polivalente de la Casa de la Cultura, el público asistió a un relato cargado de anécdotas, esfuerzo y emoción que reflejó la trayectoria de un hombre que ha convertido el ultrafondo en una forma de vida y en un vehículo para la solidaridad.

El acto fue presentado por el presidente de la asociación, Manuel Fernández, quien destacó que la elección de de las Heras como premiado en esta edición responde a “la realización de logros totalmente altruistas, dedicando una recaudación de los mismos a la investigación, en favor de la lucha contra el cáncer y otras enfermedades, además de dar visibilidad a nuestro pueblo”. Fernández subrayó que el ultrafondista es “alguien realmente extraordinario, capaz de afrontar retos que parecen imposibles con una fuerza física y mental fuera de lo común”.

Durante su intervención, el homenajeado quiso dejar claro que su trayectoria no es fruto de un don especial, sino de la constancia y la ilusión. “Yo soy una persona completamente normal. Cuando llegué a Grado lo más que corría eran 40 minutos de vez en cuando. He ido avanzando poco a poco, sin grandes expectativas, y cuando me di cuenta estaba corriendo 24 horas, o 441 kilómetros en 48 horas”.

El deportista relató que la clave de su rendimiento está en la pasión. “Es fundamental en todo lo que se hace en la vida, y en esto de correr también. Yo no negocio el tiempo, si llueve, si hace frío, si hay rayos, salgo igual a entrenar, porque cada día duro vale doble”, expresó. También explicó, con humor y cercanía, algunas de sus vivencias, como la sorpresa de médicos deportivos al comprobar su bajo consumo energético en carrera en comparación con otro reconocido deportista como lo es Saúl Craviotto.

“Yo iba muerto de vergüenza, pensando que al lado de un deportista de élite iba a hacer el ridículo. Craviotto pasó antes, con toda su potencia física, y después me tocó a mí. Me pusieron a correr a 5:15 y el médico, sorprendido, decía: ‘Mira, este consume como un mechero’. Ahí entendí que cada deporte es distinto y que mi cuerpo, por su bajo consumo de energía, está hecho para resistir durante horas”, recordó el deportista.

De las Heras recordó además el trasfondo solidario de muchos de sus desafíos, como la carrera “Rober contra el Cáncer”. “Ya al principio podríamos sacar 4.000, 5.000 euros. Se multiplica cuando haces algo solidario. Vi que para eventos altruistas conseguimos conectar con instituciones, con empresas, y eso es muy bonito”, señaló. Y añadió que “además de todos los éxitos que puedo conseguir con mis marcas, sacar adelante estos eventos te llena un poco ese ego de deportista, te hincha el pecho, y recibir mensajes de gente a la que ayuda esto te da alas para continuar. Tengo que decir también que aunque soy el que corre, hay mucha gente por detrás que sin ellos sería imposible organizar todo esto. Por eso este Moscón de Oro no es solo mío, es compartido con miles de personas”.

En la charla no faltó la referencia a sus próximos desafíos. “Estoy en un momento de total esfuerzo, porque el 18 y 19 de octubre vuelvo con la selección española absoluta al Campeonato del Mundo de 24 horas. Y, además, tengo como objetivo el récord mundial máster, que está en 240 kilómetros, cuando yo ya hice 254 hace unos meses”.

Fernández, en tono cómplice, quiso reconocer el sacrificio del atleta y lanzó una propuesta con la que estuvieron de acuerdo los asistentes: comprarle las zapatillas que él elija, como recuerdo de la charla y como impulso simbólico para “darle ese puntín que le falte para ganar al que va delante”.

La Semana Cultural continuará hasta el sábado, día en que se celebrará el acto central con la entrega de los Moscones de Oro 2025 a Francisco Rodríguez García, fundador y presidente de Reny Picot, y al propio Nicolás de las Heras. Hasta entonces, el programa incluye presentaciones, concursos y exposiciones que mantienen vivo el espíritu de unos galardones que, tras casi tres décadas, son toda una seña de identidad de Grado.