Francisco Rodríguez alerta en Grado contra la aldea global: "Esconde intereses que trasladan la producción a lugares donde los salarios son más bajos y los impuestos menores"

La capilla de los Dolores de Grado fue escenario este miércoes de una de las intervenciones más esperadas del ciclo cultural organizado por la Asociación Amigos de Grado. El invitado fue Francisco Rodríguez, fundador y propietario de Industrias Lácteas Asturianas-Reny Picot, que ofreció una ponencia extensa y cargada de reflexiones en la que repasó los grandes desafíos económicos y sociales que marcan la actualidad. Con más de seis décadas de experiencia al frente de una de las compañías asturianas de mayor proyección internacional, Rodríguez, premio Moscón de Oro en la categoría nacional e internacional, desplegó un discurso en el que se entrelazaron cuestiones como el comercio exterior, la política agraria común, la globalización, el cambio climático o el porvenir del medio rural.

Público asistente a la ponencia de Francisco Rodríguez. | C. V.

El empresario defendió la necesidad de revisar en profundidad las políticas europeas que afectan al sector lácteo y al agroalimentario en general, señalando que España no siempre ha sabido proteger sus intereses. "No se ha defendido igual el valor de los productos de la cornisa cantábrica que los del sur", lamentó. Y añadió que "cuando España entró en la Comunidad Económica Europea, el sector lácteo tuvo que adaptarse a un nuevo marco de cuotas que limitaba la producción nacional. El país se vio obligada a importar el 30% de sus necesidades de leche y productos lácteos". Dato que, en su opinión, refleja las consecuencias de un sistema de cuotas y de una política comunitaria que debilitó a los productores nacionales.

Rodríguez fue claro en su diagnóstico sobre el comercio internacional. "Los aranceles no son más que la forma, muy antigua, de intentar nivelar las condiciones de intercambio de productos en el mundo". No ocultó sus reservas hacia una globalización que, según dijo, se ha traducido en pérdida de empleo y deslocalización industrial. "La llamada aldea global esconde intereses que trasladan la producción a lugares donde los salarios son más bajos y los impuestos menores, dejando sin trabajo a los ciudadanos de los países que no saben o no quieren defender sus mercados", afirmó. El presidente de Reny Picot se mostró especialmente crítico con la evolución del medio rural en Asturias y en el conjunto de España. Subrayó que "cuando entramos en la Comunidad Económica Europea había 21.000 ganaderos en Asturias y hoy apenas llegan a 2.000". A su juicio, la desaparición de explotaciones familiares es la consecuencia directa de políticas basadas únicamente en la productividad, que han favorecido la expansión de macrogranjas y la concentración de la producción.

El cambio climático también ocupó parte de su intervención. Rodríguez admitió que se trata de un fenómeno real, pero criticó la desigual implicación internacional. "Europa parece ser la única dispuesta a pagar el precio de la descarbonización, mientras otros miran hacia otro lado". Para el empresario, resulta fundamental que las medidas ambientales no se traduzcan en un nuevo obstáculo para las explotaciones pequeñas, ya de por sí al límite.

La conferencia fue calificada por Manuel Fernández, presidente de Amigos de Grado, como una "lección magistral que obliga a reflexionar sobre nuestro territorio". Fernández destacó, además,varias frases de Rodríguez que, en su opinión, resumen su filosofía: "El trabajo bien hecho lleva premio. Hay que hacer las cosas con calidad y rigor. Hay que buscar la excelencia".

El concejal de Cultura de Grado, Diego García, calificó la charla de Rodríguez de "maratón de economía que afronta de manera clara los problemas con los que se enfrenta la actividad agraria hoy en día". García destacó la apuesta de Reny Picot por mantener empleo y actividad en el occidente asturiano, frente a la tendencia de otras industrias que se concentran en polos urbanos e industriales.