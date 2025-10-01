Grado ya tiene otra fiesta en marcha: este es el tradicional evento que celebrará la capital moscona el día 12 de octubre
El Mercadón de Otoño reunirá a productores de toda España en el parque Manuel Pedregal
Grado sigue de fiesta. La próxima cita prevista en la capital moscona es el Mercadón de Otoño organizado por el Ayuntamiento, en el que se darán cita en el parque Manuel Pedregal las Marcas Asturianas de Calidad.
El evento tiene carácter nacional, con lo que podrán concurrir a él productores de todo el país. Para ello tienen que cumplir alguno de los siguientes requisitos: estar englobados en la denominación de Alimentos del Paraíso Natural, contar con Denominación de Origen Protegida o Indicación Geográfica Protegida, formar parte del Consejo de la Producción Agraria Ecológica o vender productos de la temporada de otoño (fruta, verdura y hortaliza) o afines, como embutidos y panes.
Además del mercado, con el que se busca seguir promocionando la tradición del concejo, el Ayuntamiento organizará otras actividades paralelas, con música y animaciones para todos los visitantes.
