Los alumnos del IE Ramón Areces desvelan en Grado los secretos de sus musicales: "Aprendes a trabajar en equipo y a perder la vergüenza"

La XXVII Semana Cultural de la Asociación Amigos de Grado dedicó este jueves una de sus jornadas a descubrir por dentro los musicales que, desde hace más de una década, organiza el IES Ramón Areces. En la capilla de los Dolores, ocho estudiantes -Olaya Fernández, Nicolás Fernández, Verónica Fernández, Carlos Areces, Lucía, Izan Martínez, Lamia El Makkaoui y Sara Miranda- relataron cómo se vive desde dentro esta iniciativa que cada año reúne en torno a un musical a casi el 80% del alumnado y del profesorado del centro.

El proyecto arrancó con el montaje de West Side Story, con el apoyo de la Escuela Superior de Arte Dramático, y desde entonces ha crecido hasta consolidarse como una de las señas de identidad del instituto y del propio concejo. Las representaciones, de unos cien minutos de duración, se preparan durante meses y cuentan con varias funciones: la primera, dedicada a los alumnos que se gradúan, y otras dos con carácter benéfico, cuyos ingresos se destinan cada año a una ONG diferente.

Los jóvenes destacaron que participar en el musical es una experiencia que transforma. “Te ayuda a socializar, a conocer a otros compañeros y a asumir responsabilidades”, subrayó Sara Miranda, de primero de Bachillerato. “Aprendes a trabajar en equipo y a perder la vergüenza”, añadió Carlos Areces, estudiante de cuarto de la ESO. Para Lucas López, “lo mejor es involucrarte de alguna forma, ayudar a tus compañeros; es una experiencia maravillosa”.

La actividad no se limita al escenario. Desde el departamento de Plástica se coordina la creación de los bastidores con materiales reciclados, en Tecnología se prepara parte del atrezzo, y los vestuarios y la organización detrás de bambalinas movilizan a decenas de alumnos y docentes. “Parece que conoces a los profesores como personas, no solo como figuras autoritarias”, señaló López, destacando el ambiente que se genera en los ensayos.

Los estudiantes reconocieron que los primeros ensayos generales suelen sembrar dudas sobre si la obra saldrá adelante “porque a veces es un caos”, pero el compromiso de todos logra que el estreno sea un éxito. Incluso, con el paso de los años, son los propios alumnos quienes aportan ideas para mejorar, demostrando la madurez del proyecto.

También hubo espacio para anécdotas, como momentos en los que actores principales no pudieron participar a última hora por enfermedad y tuvieron que ser sustituidos, y recordaron cómo el musical trasciende los muros del centro. “En el pueblo nos paran por la calle para preguntarnos cómo va el ensayo o cuándo es la actuación”, comentaron.

El éxito del proyecto plantea nuevos retos. Los alumnos destacaron que el salón de actos del instituto se queda pequeño cada año y los problemas de aforo se repiten, además de la falta de aire acondicionado que complica las funciones en días calurosos. El concejal de Cultura, Diego García, presente en el acto, ofreció la posibilidad de trasladar la representación al auditorio municipal, aunque reconoció que “se trata de una iniciativa muy ligada al instituto” pero considera que “ante la repercusión que está cogiendo este proyecto, necesita un espacio adecuado”.

Entre el público, una madre recordó que su hija participó en 2012 en los musicales y hoy es profesora de Música, ejemplo del impacto que puede tener esta experiencia en el futuro de los estudiantes. Manuel Fernández, presidente de Amigos de Grado, cerró el encuentro subrayando “el valor del compromiso, el compañerismo y el trabajo en equipo” que se desprende del proyecto. Tal y como recalco la presentadora del evento, Raquel Álvarez, también ex alumna del centro, “en un tiempo en el que prima lo individual, el musical del Ramón Areces demuestra que lo colectivo y el arte pueden sacar adelante proyectos tan increíbles como este”.