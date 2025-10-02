Grado mejora el Parque de la Memoria Histórica: esta ha sido la intervención realizada con 15.000 euros de inversión
Los niños disponen ahora de una nueva zona de juegos con dos torres conectadas por un puente de cuerda, toboganes y columpios seguros
La concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Grado, a cargo de Chema González Beovidez, ha llevado a cabo una intervención de mejora en el Parque de la Memoria Histórica de la capital moscona, que se encontraba en mal estado.
El gobierno local ha ejecutado el desmontaje de los juegos existentes y la instalación de la estructura multijuego Bahami de la serie Phineas, diseñada para fomentar el juego activo y el desarrollo de habilidades motoras en los niños. Cuenta con dos torres conectadas mediante un puente de cuerda y ofrece emocionantes opciones de juego, incluyendo toboganes de diferentes alturas y acceso mediante escalera. El Ayuntamiento lo define como "ideal para parques y zonas recreativas que buscan un espacio atractivo y seguro", con un columpio doble y un balancín individual de muelle antipinzamiento para evitar accidentes entre los más pequeños.
Del mismo modo, se han instalado cien metros cuadrados de césped artificial de alta gama de 25 milímetros de grosor, para que los niños dispongan de una zona cómoda de juego. La inversión ha sido de 15.137 euros.
- Llamada de emergencia en La Corredoria: los vecinos de Prado de la Vega buscan voluntarios para salvar su concurrida fiesta de Halloween
- Hasta siempre, José: En memoria de José Crespo, aficionado oviedista fallecido la semana pasada
- Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)
- Las obras en la rotonda de acceso a Oviedo desde la AS-II arrancan los próximos días y generarán cortes de tráfico durante un año
- La labor filantrópica del villaviciosino que tiene 14.000 empleados en la República Dominicana: el ejemplo de los Corripio
- Policías de élite, drones y de madrugada: así fue el arresto en Rioturbio (Mieres) del hombre que tiroteó a su esposa en Cantabria
- La pareja del ganadero asesinado en Ribadesella, investigada ahora por el estado 'deplorable' de sus vacas
- Avilés, un 'Gran Hermano' en el que un siniestro con un bolardo son 200 euros y 4 puntos de carné