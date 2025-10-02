Grado mejora el Parque de la Memoria Histórica: esta ha sido la intervención realizada con 15.000 euros de inversión

La concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Grado, a cargo de Chema González Beovidez, ha llevado a cabo una intervención de mejora en el Parque de la Memoria Histórica de la capital moscona, que se encontraba en mal estado.

El gobierno local ha ejecutado el desmontaje de los juegos existentes y la instalación de la estructura multijuego Bahami de la serie Phineas, diseñada para fomentar el juego activo y el desarrollo de habilidades motoras en los niños. Cuenta con dos torres conectadas mediante un puente de cuerda y ofrece emocionantes opciones de juego, incluyendo toboganes de diferentes alturas y acceso mediante escalera. El Ayuntamiento lo define como "ideal para parques y zonas recreativas que buscan un espacio atractivo y seguro", con un columpio doble y un balancín individual de muelle antipinzamiento para evitar accidentes entre los más pequeños.

Del mismo modo, se han instalado cien metros cuadrados de césped artificial de alta gama de 25 milímetros de grosor, para que los niños dispongan de una zona cómoda de juego. La inversión ha sido de 15.137 euros.