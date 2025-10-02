Grado se suma a las concentraciones por el apresamiento de la flotilla a Gaza

Decenas de personas se han concentrado esta tarde en Grado en respuesta a la convocatoria de la Global Sumud Flotilla tras el apresamiento de los barcos de ayuda a Gaza llevado a cabo por el gobierno israelí.

En la concentración se dio lectura al manifiesto en el que se expone que "ante el ataque ilegal de Israel a la Global Flotilla Sumud, como ha hecho con todas las flotillas enviadas por la Freedom Flotilla Coalition desde 2010, desde Rumbo a Gaza condenamos el acto reiterado de secuestro en aguas internacionales con la Global Sumud Flotilla. El objetivo de todas las flotillas es romper el ilegal bloqueo a Gaza que mantiene Israel desde 2007 y exigir a los gobiernos que paren el genocidio que Israel esta cometiendo en Gaza y ponga fin a la ocupación de toda Palestina".

"Israel ha atacado ilegalmente la Flotilla Global Sumud, que navegaba para romper el bloqueo y asedio ilegal e inhumano a Gaza por parte de Israel. Las comunicaciones se han interrumpido, las cámaras están apagadas y los barcos de la flotilla han sido abordados comandos armados y enmascarados. Se trata de otra violación más delderecho internacional, un intento de silenciar a quienes se atreven a enfrentarse al genocidio del pueblo palestino por parte de Israel", denuncia el escrito aplaudido por las personas concentradas.

Los vecinos se sumaron al llamamiento horas después de que varios cientos de personas participaran en las marchas convocadas por el Sindicato de Estudiantes en Oviedo y Gijón con motivo de la huelga estudiantil organizada en protesta por lo que califican de “genocidio” de Israel en la franja de Gaza. Las movilizaciones, celebradas bajo el lema “Pararlo todo para parar el genocidio”, se enmarcaron en la jornada de lucha estatal que ha incluido más de 38 manifestaciones en distintas ciudades del país.

La Armada israelí comenzó a las 20:30 de ayer miércoles el asalto de los barcos de la Global Sumud Flotilla, que viajaba a Gaza con ayuda humanitaria y medio millar de activistas y políticos de medio centenar de países.