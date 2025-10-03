La entrega de los "Moscones de Oro" podrá seguirse en directo este sábado desde el auditorio de la villa

Grado vive este sábado una de sus citas más esperadas, la entrega de los premios "Moscones de Oro", que alcanzan su trigésimo tercera edición. La ceremonia, organizada por la Asociación Amigos de Grado, cuenta este año con una novedad destacada: la retransmisión en directo desde el nuevo auditorio municipal, con 250 plazas disponibles, que abrirá sus puertas para dar cabida a quienes estén interesados en seguir el acto en directo.

"El aforo de la capilla de los Dolores es muy reducido, y queremos que la ciudadanía pueda participar con comodidad; por eso, este año lo retransmitimos en el auditorio", explica Manuel Fernández, presidente de la asociación organizadora. Pese a ello, la entrega seguirá teniendo lugar en la capilla, un espacio emblemático que el colectivo no quiere abandonar: "Es una joya y nuestras raíces están ahí. Lo que haremos es mantener ambos escenarios, aprovechando la nueva instalación para la gente pero sin renunciar a la tradición".

La ceremonia comenzará a las 12.30 horas, y seguirá el esquema habitual, con la intervención del cronista oficial de Grado, Gustavo Adolfo Fernández, la lectura del acta y la introducción del presidente de la asociación. La música correrá a cargo de Schola Cantorum, "un grupo de mujeres que cantan como los ángeles", en palabras de Fernández.

Este año los galardones recaen en dos figuras muy queridas y con trayectorias de referencia. El Moscón de Oro nacional e internacional será para Francisco Rodríguez, presidente de Industrias Lácteas Asturianas-Reny Picot, de quien se subraya tanto su vertiente empresarial como social. El Moscón de Oro local distinguirá al atleta Nicolás de las Heras, por sus hazañas deportivas y su compromiso con causas solidarias.

Tras el acto, los asistentes y galardonados celebrarán una comida en el Palacio de la Magdalena, en Soto del Barco, un espacio de encuentro y convivencia que, como destaca el presidente, "convierte estos premios en un foro de primer nivel".