Grado inicia la actividad en su nuevo centro cultural con el ciclo “AblugArte: Cultura Moscona”: esta es la propuesta

El Ayuntamiento de Grado estrena este sábado la actividad en su nuevo centro cultural con el ciclo “AblugArte: Cultura Moscona”, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Cultura que pretende dar visibilidad al talento artístico local y convertir el espacio en un punto de referencia para la creación y la música en el concejo.

El primer concierto correrá a cargo de Calea, grupo de música tradicional asturiana formado por los moscones Rubén Bada y Leticia Baselgas, acompañados por la cantante Silvia Quesada. La actuación tendrá lugar el sábado 11 de octubre, a las 19.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El ciclo “AblugArte” se desarrollará durante los próximos meses con nuevas propuestas de artistas y colectivos del concejo, alternando la programación musical con actividades de artes escénicas, proyecciones de cine y otras manifestaciones culturales.

Desde el Consistorio destacan que este programa supone “el punto de partida de una nueva etapa cultural en Grado”, con el objetivo de dinamizar la vida artística local y ofrecer un espacio de encuentro para creadores y público.