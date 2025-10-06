Nel Díaz y José Manuel Tejedor triunfan en Grado: campeones del primer Concurso de Parejas de Gaita y Tambor Memorial Diógenes García

El auditorio del Centro Cultural de Grado se llenó hasta la última butaca con motivo del Concurso de Parejas de Gaita y Tambor “Memorial Diógenes García”, una cita que se celebró por primera vez en el marco de la Semana Cultural de la Asociación Amigos de Grado y que pretende convertirse en un evento de referencia dentro del calendario musical asturiano.

El primer premio recayó en Nel Díaz y José Manuel Tejedor, mientras que el segundo puesto fue para Daniel Álvarez y Diego Lobo, y el tercero para Irache Espina y Pelayo Suárez. Además, Nel Díaz y José Manuel Tejedor se alzaron también con los galardones de campeón de tambor y campeón de gaita, respectivamente. El jurado estuvo integrado por Arsenio Ruiz, encargado de evaluar el tambor, y Fernando Vázquez Cárcava, responsable de juzgar la gaita.

campeones del primer Concurso de Parejas de Gaita y Tambor “Memorial Diógenes García” / C. V.

Organizado por la asociación, la Banda de Gaitas Conceyu Grau y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Grado, con el patrocinio de New Construction, el certamen rindió homenaje a la figura del artesano de gaitas Diógenes García, impulsor de la música tradicional y muy querido entre los gaiteros del concejo. “Fue un lleno absoluto del auditorio, un éxito rotundo para ser la primera edición”, señalaron desde la organización, que destacó la alta participación de músicos procedentes de distintos puntos de Asturias, como Gijón, Avilés o Grado, entre otros. En total, se presentaron nueve parejas de gaita y tambor, una cifra que confirma la buena acogida de la iniciativa.

Desde la organización subrayan que este concurso es uno de los pocos que se celebran en un teatro auditorio, lo que permite dar un marco más profesional y cuidado a las actuaciones. “Queremos que sea un concurso potente, con proyección y continuidad en el tiempo”, explican. Desde el Ayuntamiento de Grado ya ha expresado su intención de mantener el certamen en próximas ediciones, reforzando así el compromiso del concejo con la música tradicional asturiana y confiando en el potencial de esta cita.