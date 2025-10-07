Grado pone el broche a la temporada de grandes citas comerciales con este "mercadón": "Esperamos visitantes de otras comunidades"

Grado se prepara para vivir este domingo una de las citas más esperadas del calendario local, tanto para locales como para visitantes, el Mercadón de Otoño, que volverá a llenar el parque Manuel Pedregal —conocido como el “parque de arriba”— de productos agroalimentarios, artesanía y ambiente festivo. La cita, organizada por el consistorio local, coincide con el mercado dominical y es tradicionalmente uno de los más concurridos del año.

“Es un mercado que siempre tiene mucho éxito, con todos los puestos adjudicados y visitantes que llegan incluso de otras comunidades autónomas”, explicó la concejala encargada de las áreas de Turismo, Deportes, Festejos y Mercados, Lorena Cabo, destacando que este evento “pone el broche a la temporada de mercadones” junto al celebrado en primavera.

En esta edición participarán productores y artesanos de Asturias, Cantabria, Galicia y León, que ofrecerán una amplia variedad de artículos de alimentación, productos de la huerta, elaboraciones ecológicas, miel, quesos, embutidos y piezas artesanas. “Hay un poco de todo, desde alimentación hasta artesanía, con la presencia de expositores que ya son habituales y otros que se incorporan este año”, añadió la edil. En la pasada edición, fueron 40 los puestos participantes, cifra que será similar a la de este 2025.

El Mercadón arrancará a las 10 de la mañana y se prolongará hasta las tres de la tarde, con animación por las calles del casco urbano y un vermut musical a las tres en La Panerina, que pondrá el toque festivo a la jornada. Además, aprovechando que el lunes es festivo, el Ayuntamiento ha programado una actuación musical a las siete de la tarde en el propio parque Manuel Pedregal “para completar un fin de semana redondo”, señaló Cabo.

El Mercadón de Otoño es, junto con el de Primavera, una de las dos grandes ferias estacionales que organiza el Consistorio de Grado. Ambas suponen un importante impulso al comercio local y atraen a cientos de visitantes a una localidad que goza ya de muy buena fama por sus dos mercados semanales –los miércoles y los domingos– a través de los cuales llegan visitantes que aprovechan la jornada para disfrutar de los productos de temporada y del ambiente moscón.